Киркоров показал особняк в Майами

Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров воспитывает дочь и сына. Артист делает все возможное, чтобы у них было счастливое детство. Сейчас Алле-Виктории 9 лет, а Мартину 8 лет. Звездная семья недавно прилетела в Майами. У артиста в этом городе есть свой дом. Филипп Киркоров и его дети похвастались роскошным особняком. Знаменитый отец записал на видео небольшой рум-тур.

Напомним, Алла-Виктория учится во третьем классе, а Мартин — во втором. Дети стараются радовать папу своими успехами. Тем более, что певец внимательно следит за их успеваемостью. Кстати, согласно подсчетам журналистов, обучение наследников обходится артисту в 145 тысяч рублей на ребенка ежемесячно. Более того, при поступлении сына и дочери в школу знаменитый отец сделал обязательный единовременный взнос — по 300 тысяч рублей за Мартина и Аллу-Викторию.