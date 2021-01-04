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Филипп Киркоров и его дети похвастались роскошным особняком в Майами 

Letidor.ru 3 часа назад
Киркоров показал особняк в Майами
Фото: Letidor.ru
Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров воспитывает дочь и сына. Артист делает все возможное, чтобы у них было счастливое детство. Сейчас Алле-Виктории 9 лет, а Мартину 8 лет. Звездная семья недавно прилетела в Майами. У артиста в этом городе есть свой дом. Филипп Киркоров и его дети похвастались роскошным особняком. Знаменитый отец записал на видео небольшой рум-тур.
Напомним, Алла-Виктория учится во третьем классе, а Мартин — во втором. Дети стараются радовать папу своими успехами. Тем более, что певец внимательно следит за их успеваемостью. Кстати, согласно подсчетам журналистов, обучение наследников обходится артисту в 145 тысяч рублей на ребенка ежемесячно. Более того, при поступлении сына и дочери в школу знаменитый отец сделал обязательный единовременный взнос — по 300 тысяч рублей за Мартина и Аллу-Викторию.
Напомним, дочь знаменитого артиста появилась на свет 26 ноября 2011 года. Позднее Филипп Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его мамы Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. А Мартин родился 29 июня 2012 года. Имя матери детей певец не раскрывает. Кстати, Филипп Киркоров признавался, что у его дочери сильный характер. И когда его нет дома, всеми руководит Алла-Виктория.
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