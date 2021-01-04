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Стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих 

Газета.Ru 3 часа назад
Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую 25 декабря госпитализировали с коронавирусом, по-прежнему тяжелое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
В настоящее время артистка находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

"Состояние (Фрейндлих) по-прежнему тяжелое, но стабильное", — уточнила собеседница агентства.

Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря после заражения коронавирусом и недели самостоятельного лечения. Ранее стало известно, что отрицательной динамики у нее не наблюдается.
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Звёзды , Видео , Алиса Фрейндлих
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