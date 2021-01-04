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Стало известно о состоянии Фрейндлих 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России рассказала о состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Об этом сообщает РИА Новости.
Актрису госпитализировали 26 декабря с коронавирусом. Сейчас Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

"Состояние (Фрейндлих) по-прежнему тяжелое, но стабильное", — рассказала собеседница информагентства.

До госпитализации актриса неделю лечилась дома самостоятельно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что внучка Фрейндлих высказалась о госпитализации актрисы.
Звёзды , Видео , Алиса Фрейндлих , Федеральное медико-биологическое агентство
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