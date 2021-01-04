Стало известно о состоянии Фрейндлих 

Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России рассказала о состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Об этом сообщает РИА Новости.
Актрису госпитализировали 26 декабря с коронавирусом. Сейчас Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.
"Состояние (Фрейндлих) по-прежнему тяжелое, но стабильное", — рассказала собеседница информагентства.
До госпитализации актриса неделю лечилась дома самостоятельно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что внучка Фрейндлих высказалась о госпитализации актрисы.