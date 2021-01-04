Киркоров показал свой особняк в Майами 

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Певец Филипп Киркоров прилетел на отдых в Майами вместе с детьми. В Stories в Instagram артист показал свой американский дом.

На видео Киркоров запечатлел роскошный двухэтажный особняк с бассейном, садом и кинотеатром. Все стены внутри дома увешаны фотографиями. А во дворе стоят две дорогие машины.

"Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом", — сказал певец.

Напомним, что у Филиппа Киркорова двое детей: девятилетняя Алла-Виктория и восьмилетний Мартин.