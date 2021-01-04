Басилашвили экстренно госпитализировали из-за COVID

На днях стало известно, что народный артист СССР Олег Басилашвили вместе с другими родственниками, проживающими с ним, заразился коронавирусом и был срочно направлен в стационар для дальнейшего наблюдения и лечения. Как и у актера, у его жены Галины Евгеньевны Мшанской был выявлен положительный результат на ковид.

О госпитализации Олега Валериановича сообщил сотрудник Большого драматического театра Санкт-Петербурга, в котором уже практически 60 лет трудится народный артист. В интервью для издания «МК» источник сообщил, что сейчас Басилашвили находится в одной из клиник северной столицы вместе со своей супругой.

Артист и его родственники опасались коронавируса, поэтому всячески предупреждали возможное заражение. Олег Валерианович несколько месяцев не выходил из дома, близкие также соблюдали меры безопасности. Это было необходимостью, так как актер находился в группе риска: почтенный возраст (86 лет), давние легочные заболевания, которые уже стали хроническими.

Предполагается, что заразиться ковидом артист мог только от кого-то из родных, несмотря на все меры предосторожности. Одновременно положительные тесты были зафиксированы у его жены и дочери. Уже несколько месяцев в афише Большого драматического театра им. Товстоногова нет постановок с участием Басилашвили.