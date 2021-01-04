Раскрыты условия выступлений Шнурова и Пугачевой 

Организатор концертов и фестиваля "Парус" в Дубае Евгений Морозов рассказал, какие требования есть у российских артистов Аллы Пугачевой и Сергея Шнурова. Об этом он сообщил Пятому каналу.
По словам Морозова, за границей певцы повышают свои требования и пытаются "выжать из выступления все". Например, при подготовке к концерту группы "Ленинград" в договоре были прописаны штрафы за неправильно поданный транспорт.
Организатор концертов добавил, что иногда сложности возникают из-за условий, связанных с коллективом артистов. Из-за этого Евгений Морозов не смог договориться о выступлении Аллы Пугачевой:
"Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива. Поэтому ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов — очень сложно экономически обоснованным сделать".
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