Раскрыты условия выступлений Шнурова и Пугачевой 

По словам Морозова, за границей певцы повышают свои требования и пытаются "выжать из выступления все". Например, при подготовке к концерту группы "Ленинград" в договоре были прописаны штрафы за неправильно поданный транспорт.

Организатор концертов добавил, что иногда сложности возникают из-за условий, связанных с коллективом артистов. Из-за этого Евгений Морозов не смог договориться о выступлении Аллы Пугачевой: