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На слуху: Киркоров показал свой особняк в Майами 

Катерина Саломе 2 часа назад
На слуху: Киркоров показал свой особняк в Майами
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Стало известно о состоянии Фрейндлих

Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России рассказала о состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Об этом сообщает РИА Новости.
Актрису госпитализировали 26 декабря с коронавирусом. Сейчас Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.
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Как Смехов мстил Дунаевскому за песню в «Мушкетерах»

Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра"
На съемках фильмов нередко происходят какие-то интересные истории или возникают спорные ситуации, которые иногда доходят до конфликта. Обычно они остаются за кадром до "нужного момента", пока сами актеры не вспоминают о них спустя какое-то время. Об одном из таких фактов и рассказывает "Рамблер".
На стадии утверждения актеров в фильм "Д’Артаньян и три мушкетёра" на роль Атоса пробовался Василий Ливанов и Юрий Соломин, однако Георгий Юнгвальд-Хилькевич увидел на театральной сцене Вениамина Смехова и тут же пригласил его в проект. В итоге актер по будням выступал на подмостках, а в выходные дни играл роль мушкетера. Можно заметить, что во многих сценах Атос находится спиной к зрителям, поскольку занятого Смехова заменяет дублер.
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Рожков из «Уральских пельменей» устроился заливать каток

@rozhkovandrey_official
Пока многие артисты жалуются на безденежье на фоне пандемии коронавируса, Андрей Рожков из "Уральских пельменей" уже ищет новые способы заработка. Об этом он заявил в своем Instagram. Артист опубликовал видео, в котором рассказал, что осваивает новую профессию. Рожков устроился заливать каток.
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Киркоров показал свой особняк в Майами

Певец Филипп Киркоров прилетел на отдых в Майами вместе с детьми. В Stories в Instagram артист показал свой американский дом.
На видео Киркоров запечатлел роскошный двухэтажный особняк с бассейном, садом и кинотеатром. Все стены внутри дома увешаны фотографиями. А во дворе стоят две дорогие машины.
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Стало известно, почему Верка Сердючка не выступает в России

Промоутер Евгений Морозов, который занимается организацией фестиваля "Парус" в Дубае, рассказал, почему украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, перестал выступать в России. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
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Звёзды , Филипп Киркоров , Андрей Рожков , Алиса Фрейндлих , Георгий Юнгвальд-Хилькевич , Василий Ливанов , Вениамин Смехов , Юрий Соломин , Евгений Морозов , Андрей Данилко , Федеральное медико-биологическое агентство , РИА Новости
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