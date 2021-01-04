На слуху: Киркоров показал свой особняк в Майами 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России рассказала о состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Об этом сообщает РИА Новости.

Актрису госпитализировали 26 декабря с коронавирусом. Сейчас Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра"

На съемках фильмов нередко происходят какие-то интересные истории или возникают спорные ситуации, которые иногда доходят до конфликта. Обычно они остаются за кадром до "нужного момента", пока сами актеры не вспоминают о них спустя какое-то время. Об одном из таких фактов и рассказывает "Рамблер".

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Пока многие артисты жалуются на безденежье на фоне пандемии коронавируса, Андрей Рожков из "Уральских пельменей" уже ищет новые способы заработка. Об этом он заявил в своем Instagram. Артист опубликовал видео, в котором рассказал, что осваивает новую профессию. Рожков устроился заливать каток.

Певец Филипп Киркоров прилетел на отдых в Майами вместе с детьми. В Stories в Instagram артист показал свой американский дом.

На видео Киркоров запечатлел роскошный двухэтажный особняк с бассейном, садом и кинотеатром. Все стены внутри дома увешаны фотографиями. А во дворе стоят две дорогие машины.