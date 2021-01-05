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Оксана Самойлова призналась в обмане Джигана 

Lenta.ru 9 часов назад
Оксана Самойлова призналась в обмане Джигана
Фото: @samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко) Оксана Самойлова призналась в обмане мужа на первых свиданиях. Об этом пишет «МК».
Она рассказала, что обманывала супруга, чтобы завоевать его доверие. По ее словам, на первых свиданиях она хотела произвести хорошее впечатление и показаться идеальной хозяйкой.
Так, Самойлова заявила, что каждый раз, когда рэпер приходил к ней в гости, она заказывала еду из ресторана и говорила, что приготовила все сама. «Пачкала кастрюли и говорила, что это я приготовила», — призналась она.
В марте Самойлова объявила о решении развестись с мужем. По ее словам, она пошла на это из-за измен Джигана и его психического состояния. Незадолго до этого рэпер сбрил брови и попал в реабилитационный центр в США. Позднее сообщалось, что его отправили в элитную клинику в Подмосковье, где он прошел курс лечения от наркозависимости. В июне стало известно, что Самойлова передумала официально разводиться с мужем. Супруги примирились и она отказалась от исковых требований.
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