Какие беды свалились на головы российских звезд в 2020 году 

Пока одни болели коронавирусом, другие распродавали имущество, а на третьих выливались потоки негатива.

Второй год, как у нас есть коронавирус. Немало испытаний выпало на долю каждого россиянина: одни остались без работы, другие лицом к лицу столкнулись с болезнью, третьи развелись, не пережив изоляцию.

Но если вы думаете, что проблемы только у простых россиян, то ошибаетесь. Нашим звездам тоже приходится нелегко.

Без денег…

Например, у победителя«Голоса-7» Петра Захарова банк отнимает ипотечную квартиру. Исполнитель неплохо зарабатывал после шоу и решил, что сможет потянуть большой кредит, но вмешалась пандемия.

«Я взял «трешку» в ипотеку, ее стоимость почти 20 миллионов. Четыре я заплатил в качестве первоначального взноса, еще два потратил на черновой ремонт. Теперь денег нет, а банк требует, чтобы я выставил квартиру на продажу за 13 млн рублей», — жалуется исполнитель.

Артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин еще по весне начали избавляться от имущества, всему виной безденежье. Первым на продажу выставили свой теплоход.

Певица и актриса Анастасия Стоцкая выставила на продажу машину за полтора миллиона рублей и дорогие часы, которые приобретала за 40 тысяч долларов, но так как пандемия и кризис, то готова отдать за 15 тыс.долларов.

Лолита затопила квартиру соседей в Болгарии, а страховая отказалась выплачивай ей деньги. В итоге певица попала на крупную сумму.

Без любви…

Кто только не разводился в 2020 году. Как только в наши двери постучалась самоизоляция, психологи предупредили— это настоящая проверка для чувств: те кто выживут — совет да любовь, а те, кто будут тяготиться обществом партнера, побегут штурмовать загсы. Так и вышло, полный список всех звездных пар, которые распались, почти не вспомнить.

Неожиданно о разводе заявили Гарик Харламов Кристина Асмус . Кто именно был инициатором расставания, экс-супруги не уточняли, но любой комментарий комика про обоюдное решение, воспринимается актрисой в штыки.

Расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало настоящей сенсацией. Наружу вылезло много семейных подробностей, в том числе и рукоприкладство. Актер оставил жене и детям квартиру, а сам перебрался в загородный дом вместе с Мирославой Карпович , но вскоре и она собрала чемоданы.

Солист группы Little Big Илья Прусикин Ирина Смелая . Пара сослалась на накопившиеся друг к другу вопросы и заявила, что неправильно жить вместе только ради ребенка.

Айза Долматова и Дмитрий Анохин . Слухи про сложности в их отношениях ходили несколько месяцев, в итоге оказались правдой.

Без надежды на понимание…

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба попал в очень неприглядную ситуацию и подарил всему миру слово, которым можно не краснея называть маструбцию -«дзюбить». Именно так, с легкой руки спортсмена, теперь называется данное дело. Что касается самого футболиста, то его интимное видео утекло в Сеть, что принесло мужчине немало проблем. В том числе и семейных, его жена подала на развод.

А вот пара Наташи Королевой и Тарзана выдержала все испытания подобной славой. И это при том, что Артем Дзюба был в одиночестве, а знаменитый стриптизер признался, что изменял жене.

Но певица оказалась мудрой женщиной и встала на сторону мужа, который сожалел, обещал исправиться и больше не водить домой сомнительных знакомых.

Человек — существо слабое, так что предыдущие поступки хоть как-то можно объяснить, а вот скандал, в который попала Регина Тодоренко — нет. В двух интервью подряд телеведущая и жена Влада Топалова осудила женщин, жалующихся на абьюз в семье.

Знаменитая ведущая конечно же, поняла, какую глупость сморозила, но только после того, как от нее побежали подписчики и рекламодатели. Тодоренко плакала на камеру, оправдывала свои слова, мол не так поняли, да и она сама была жертвой, но, как известно, Москве слезам не верит.

Травле подвергались не только звезды, но и их дети. Сыну Рудковской и Плющенко приписывали диагноз, дочку Бородиной и Омарова называли балованной, а на Вику Боню вовсе натравили службу опеки.

Без свободы…

С коронавирусом…

Гоша Куценко перенес коронавирус дважды: первый раз легко, а второй раз попал в больницу.

Разбитыми носами и переломами

Травм в жизни наших героев тоже хватало. Причем часто судьба была неблагосклонна к одним и тем же людям. Павла Прилучного побили в калининградском клубе, актер получил так сильно, что даже оказался в больнице.

В синяках ходила и его экс-супруга Агата Муцениеце. Он терпела побои от самого Павла, но видимо противник на вечеринке оказался сильнее.

Утраты

Марадона (60 лет).

2020-й был тяжелым годом, который остался позади. Хочется верить, что новый, 2021-й принесет нам здоровье, счастья и поможет осуществить все планы.