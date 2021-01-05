Ещё
Далее:
Читайте также:
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko Подробнее ⟶

«Я ничего никогда не рекламировал»: Фадеев решился на прививку от CoViD-19 ради здоровья 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фадеев решился на прививку от CoViD-19 ради здоровья
Фото: Global Look Press
5 января известный музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил своим подписчикам в Instagram, что он отправился делать прививку от коронавируса. Он своих впечатлениях и самочувствии композитор пообещал рассказывать поклонникам. 52-летний мужчина отметил, что ему болеть нельзя.
В комментариях некоторые подписчики обвинили артиста в том, что он занимается проплаченной рекламой прививки.

«Я ничего никогда не рекламировал и не собираюсь! Это мой принцип! Рекламой, вайнами, розыгрышами занимаются те, кто в чем-то нуждается», — заявил Фадеев.

По комментариям к посту продюсера четко видно, как публика расколота на тех, кто ждет вакцины, как спасения от пандемии, и тех, кто не доверяет прививке. Напомним, ранее о том, что они привились, сообщили Валдис Пельш, Юрий Стоянов, Наталья Сенчукова и ряд других звезд.
По официальным данным на 5 января, число активных случаев коронавируса в России продолжает расти и уже перевалило за 562 тысячи заболевших. Всего в стране переболели более 3 миллионов человек, число умерших составляет 59,5 тысяч. Смотрите также:
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Teleprogramma.pro: последние новости
Какие беды свалились на головы российских звезд в 2020 году Какие беды свалились на головы российских звезд в 2020 году Промоутер Евгений Морозов рассказал, почему Верка Сердючка не выступает в России Промоутер Евгений Морозов рассказал, почему Верка Сердючка не выступает в России «Осознанно и трепетно»: замужняя Арзамасова в пуховике с меховым капюшоном позировала среди гирлянд «Осознанно и трепетно»: замужняя Арзамасова в пуховике с меховым капюшоном позировала среди гирлянд
Женский форум 4
Звёзды , Максим Фадеев , Валдис Пельш , Наталья Сенчукова , Юрий Стоянов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение