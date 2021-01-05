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На слуху: Меньшиков назвал актерство «идиотской профессией» 

Полина Алферова 4 часа назад
На слуху: Меньшиков назвал актерство «идиотской профессией»
Фото: @olegmenshikov.ru
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фадеев решился на прививку от CoViD-19 ради здоровья

Globallookpress.com
5 января известный музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил своим подписчикам в Instagram, что он отправился делать прививку от коронавируса. Он своих впечатлениях и самочувствии композитор пообещал рассказывать поклонникам. 52-летний мужчина отметил, что ему болеть нельзя.
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Тодоренко: «Я напрочь забыла о существовании мужа»

@reginatodorenko
Телеведущая на своей странице микроблога откровенно рассказала об отношениях с Владом Топаловым.
Регина призналась, что после рождения сына Майкла жизнь в семье кардинально поменялась. Как рассказала телеведущая, малыш делил с родителями постель на протяжении девяти месяцев: так маме было удобно кормить его грудью.
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Самбурская призналась, на что потратила первый гонорар за "Универ"

@samburskaya
Актриса на личной странице микроблога выложила новый снимок и в подписи под ним рассказала, как потратила первую зарплату, которую получила за съемки в сериале, сделавшем ее популярной.
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Меньшиков назвал актерство «идиотской профессией»

@olegmenshikov.ru
Худрук театра имени М. Н. Ермоловой и народный артист России Олег Меньшиков в эфире YouTube-канала «Георгий за кадром» поделился своим мнением о профессии актера. Меньшиков уже довольно давно нашел себя в режиссуре театра и чувствует себя в этом амплуа весьма комфортно. При этом большинство зрителей любят его именно как актера.
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Звёзды , Максим Фадеев , Олег Меньшиков , Влад Топалов
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