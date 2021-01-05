На слуху: Меньшиков назвал актерство «идиотской профессией» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Globallookpress.com

5 января известный музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил своим подписчикам в Instagram, что он отправился делать прививку от коронавируса. Он своих впечатлениях и самочувствии композитор пообещал рассказывать поклонникам. 52-летний мужчина отметил, что ему болеть нельзя.

@reginatodorenko

Телеведущая на своей странице микроблога откровенно рассказала об отношениях с Владом Топаловым

Регина призналась, что после рождения сына Майкла жизнь в семье кардинально поменялась. Как рассказала телеведущая, малыш делил с родителями постель на протяжении девяти месяцев: так маме было удобно кормить его грудью.

@samburskaya

Актриса на личной странице микроблога выложила новый снимок и в подписи под ним рассказала, как потратила первую зарплату, которую получила за съемки в сериале, сделавшем ее популярной.

@olegmenshikov.ru

Худрук театра имени М. Н. Ермоловой и народный артист России Олег Меньшиков в эфире YouTube-канала «Георгий за кадром» поделился своим мнением о профессии актера. Меньшиков уже довольно давно нашел себя в режиссуре театра и чувствует себя в этом амплуа весьма комфортно. При этом большинство зрителей любят его именно как актера.