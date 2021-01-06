Неожиданные откровения звезд в 2020 году 

Сколько неожиданных признаний сделали знаменитости в 2020-м — и не счесть! Сегодня мы предлагаем вам, дорогие читатели, вспомнить яркие моменты искренних интервью суперзвезд.

«Отношения заканчиваются — голые фотки остаются»

— Никогда в отношениях не отправляла голые фотки. Отношения заканчиваются — фотки остаются. В конце концов, это как-то легко и удобно для мужика: взяла и прислала себя голой. И дальше что? В моем представлении, я не должна навязывать мужику свои сиськи. Пусть он постарается, чтобы их увидеть. И не только в первый раз. А во второй, в третий и в 158-й. За женщиной надо ухаживать всю жизнь. И всегда понимать, что сейчас ты видишь ее сиськи, и это может быть последний раз. Бог его знает, может быть, она тебе больше никогда и не даст.

«Как будто бетонную плиту на грудь положили»

Теледоктор Елена Малышева рассказала Ирине Шихман из YouTube-канала «А поговорить…», как спасала от смерти старшую сестру, которая сейчас живет в Туапсе:

— Она лечилась в Институте Герцена. Трижды оперировал профессор Ольшанский… У нее был рак щитовидной железы, вся грудь была в метастазах. Это была настолько страшная тогда ситуация, которая меня многому научила. Когда Марина заболела, мы с братом Алексеем еще были студентами медицинского вуза. Я помню, что мама никогда не плакала, не рыдала. Она мне сказала только одну вещь: «Мне как будто бетонную плиту на грудь положили, и я не могу больше вздохнуть». Вот так жила мама, сопротивляясь, борясь. Я и сестру не видела рыдающей. В ней не было никакого прощания с жизнью, она борец. Считает, что Бог нам дает только те испытания, которые мы можем выдержать. Наша старшая сестра — необыкновенный человек!

«Меня приговорили 7 — 8 лет лежать прикованным к постели»

Экспресс газета

— Мне было шесть лет, у меня была болезнь Пертеса — это туберкулез костей. В Саратове мне сказали, что необходимо лежать 7 — 8 лет прикованным к постели. На моих глазах 16-летняя девушка училась ходить, после того как много лет так пролежала. И тут мои родители случайно услышали, что в Евпатории есть санаторий Министерства обороны , только для военнослужащих. И хотя мы жили в военном городке, мой папа не военный, а шофер — возил хлеб. И папа придумал, что он майор, сфотографировался с орденами, сфабриковал документы. И это сработало! Меня отправили в Евпаторию. И когда я проходил там на костылях мимо доски почета, там висел мой папа в форме майора.

В Евпатории лечили ультрафиолетовыми лучами и грязями. Я провел там год, оторванный от семьи. Мне было очень плохо одному. И не было понятно до конца, смогу ли я ходить, или останусь на всю жизнь хромым инвалидом. И вот когда мама приехала и увидела, что иду без костылей, что я здоров, наутро мы должны улететь в Москву — это было такое счастье!

«Я думал, стать отцом уже невозможно»

Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» король юмора Евгений Петросян признался, что очень дорожит нынешней молодой супругой Татьяной Брухуновой, которая убедила его в том, что и 75 он может стать отцом, и родила малыша Вагана:

— Таня со мной уже давно. Лет 10. Она по-всякому помогала. Создавала мой сайт, находила всякие «смешнульки» для меня. Потом училась, чтобы стать концертным продюсером. У нее высшее образование по этой профессии. Я думал, что это уже невозможно (стать отцом. — И. К.). Но заслуга Тани заключается в том, что она заставила меня поверить в это! Бывает, что в 30 лет мужчина уже не действующий. А бывает, что корни хорошие. Спасибо папочке моему, царство ему небесное!

«Сложно признаться себе, что разлюбил»

Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева рассказала Юрию Дудю о разводе с коллегой Георгием Калининым:

Экспресс газета

— Прошла любовь, что-то умерло, но я этого не хотела замечать очень долго. И вообще, мне кажется, всем людям сложно признаться себе, что ты разлюбил человека или вас на самом деле уже очень мало что связывает. Поэтому люди и живут годами… Приходит безразличие. Из разряда — пришел или не пришел домой. В первый раз, когда мы расходились, это было ровно вот так. Когда был звонок о том, что «я не приду ночевать», а мне было ровно внутри. Ну не придет, так не придет. Я тогда поняла, что это и есть конец. И тогда я ушла.

Потом решила еще раз попробовать… Но не надо себя обманывать и предавать себя не надо. Не надо идти в отношения, чтобы доказать себе или другим, что все возможно, что люди меняются или еще что-то.

Калинин дал ответное интервью «Экспресс газете» и сказал нашей Яне Гордеевой:

— Да, я изменял. Измены в жизни происходят. Это всегда больно и неприятно. Изменяли и мне. Для меня это опыт, я сделал соответствующие выводы. Но надо учитывать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть? Женская и мужская измена, как показывает практика, абсолютно разные вещи, тут нет равноправия. Хотя в любом случае это плохо и разделять на сильный и слабый пол, наверное, не стоит. Надо дальше так строить жизнь, чтобы никому не было больно.

Раньше очень много пил, и у меня начались проблемы. Обратился за помощью к специалистам. Сейчас даже пиво и вино не употребляю. Пробовал наркотики, но давно. Что уж обсуждать? В нашей стране на это странно смотрят. Тем более когда об этом говорит публичный человек.

«Я должна была быть матерью пятерых детей»

— Это моя личная трагедия и личная вина. Но если хоть одним словом хоть одного человека я могла бы остановить… Никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, пусть даже атомная война — девочки, никогда не делайте аборты! Нет ни одной женщины на планете, которая, в самых тяжелых обстоятельствах все-таки родив ребенка, пожалела бы об этом… Я должна была быть матерью пятерых детей. Я очень бы хотела, чтобы у меня был еще хотя бы один ребенок.

«Кричалка «Вася Уткин — жирный гей» меня не оскорбляет»

Экспресс газета

— Как я реагирую на кричалку фанатов «Нет жены, нет детей, Вася Уткин — жирный гей»? Мне очень грустно и обидно, что они столько лет не могут придумать новую песню. Хотя бы какую-нибудь другую. С точки зрения творчества это же из серии «Чижик-пыжик, где ты был?» Ну что вы, в самом деле? Придумайте что-нибудь другое. Меня это совершенно не оскорбляет.