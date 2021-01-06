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«Аптечная ревизорро» рассталась с мужчиной из-за фотографии 

Александра Нечаева 7 часов назад
«Аптечная ревизорро» рассталась с мужчиной из-за фото
Фото: @didenko.katerina
Екатерина Диденко на странице в социальной сети сообщила о расставании с актером Владом Черных, с которым встречалась после гибели супруга.
“Аптечная ревизорро” рассказала, что расставание произошло в новогоднюю ночь, через пять минут после боя курантов. Поводом послужил неудачный снимок пары.
Екатерине не понравилась фотография, на которой они запечатлены с Владом, из-за того, что на ней женщина выглядит нетрезвой. При этом, как утверждает Диденко, она не употребляла алкоголь. Екатерина попросила любимого переделать снимок, но тот отказался. Между Диденко и Черных вспыхнула ссора, в ходе словесной перепалки Влад обвинил Екатерину в злоупотреблении алкоголем. Стерпеть это Диденко не могла и выставила мужчину за дверь.
Спустя пару дней Екатерина собрала вещи Влада в мусорные пакеты и выставила их на лестничную клетку. Правда, когда мужчина пришел за вещами, встреча пары прошла весьма тепло: они смеялись и высказывали мнение, что по этому поводу скажут соседи, и в общем выглядели не слишком расстроенными. Но Диденко утверждает, что с Владом они все же расстались.
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