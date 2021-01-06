Как живет солист группы «Корни» Саша Бердников 

Александр Бердников прославился благодаря шоу «Фабрика звёзд», где сформировалась группа «Корни», получившая большую популярность. Тогда жизнь молодых и красивых парней интересовала всех, но как сложилась жизнь солиста сейчас?

Саша родился в цыганской семье и жил тоже по цыганским традициям. Женился он 12 лет назад, до жены спутницы Александра были в основном русские, но женой стала цыганка по имени Ольга.

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Сейчас пара воспитывает четверых детей, но для цыган это не предел. Оля и Саша любят, когда в доме звучат детские голоса.

Группа «Корни» когда-то собирала большие залы и стадионы, выпускала хиты: «С Днём Рождения, Вика», «Ты узнаешь её». Сейчас выступления стали скромнее, но тем не менее, они есть и верные фанаты всегда рады услышать своих кумиров.

Александр до сих пор выступает в группе. Он занимается не только музыкой, но и пробует себя в театре и даже политике. Большое внимание артист уделяет семье, детям и жене. Пара живет без скандалов и всегда являлась примером для многих.