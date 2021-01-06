Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Как живет солист группы «Корни» Саша Бердников 

New Magazine 3 часа назад
Как живет солист группы «Корни» Саша Бердников
Фото: New Magazine
Александр Бердников прославился благодаря шоу «Фабрика звёзд», где сформировалась группа «Корни», получившая большую популярность. Тогда жизнь молодых и красивых парней интересовала всех, но как сложилась жизнь солиста сейчас?
Саша родился в цыганской семье и жил тоже по цыганским традициям. Женился он 12 лет назад, до жены спутницы Александра были в основном русские, но женой стала цыганка по имени Ольга.
New Magazine
Сейчас пара воспитывает четверых детей, но для цыган это не предел. Оля и Саша любят, когда в доме звучат детские голоса.
Группа «Корни» когда-то собирала большие залы и стадионы, выпускала хиты: «С Днём Рождения, Вика», «Ты узнаешь её». Сейчас выступления стали скромнее, но тем не менее, они есть и верные фанаты всегда рады услышать своих кумиров.
Александр до сих пор выступает в группе. Он занимается не только музыкой, но и пробует себя в театре и даже политике. Большое внимание артист уделяет семье, детям и жене. Пара живет без скандалов и всегда являлась примером для многих.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
New Magazine: последние новости
Как сложилась судьба Изольды Ишханишвили из “Лицея”? Как сложилась судьба Изольды Ишханишвили из “Лицея”? У экс-жены Аршавина что-то случилось с лицом У экс-жены Аршавина что-то случилось с лицом Никита Ефремов рассказал, что его бросила жена Никита Ефремов рассказал, что его бросила жена
Женский форум
Звёзды , Александр Бердников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение