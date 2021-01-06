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«Лежу сутками в постели»: Роза Сябитова ослабла из-за болезни 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
«Лежу сутками в постели»: Сябитова ослабла из-за болезни
Фото: Teleprogramma.pro
Популярная телесваха, соведущая программы «Давай поженимся!» Первого канала Роза Сябитова рассказала, что в первые дни нового года почувствовала сильное недомогание.
Звезда привыкла прислушиваться к своему организму и делать так, чтобы ему угодить. На этот раз Роза Сябитова почувствовала жуткую усталость и поняла, что спасти ее может исключительно постельный режим и минимум движения.

«Когда со мной это случается, я перестаю сопротивляться, и делаю всегда одно и тоже: выключаю телефон, и лежу сутками в постели»,

— поделилась Роза Сябитова в Instagram.
Телеведущая устроила себе несколько дней полной тишины, в надежде, что это сможет привести ее в душевное и физическое равновесие.
Звезда экрана признается, что пока даже не может предположить, сколько времени она проведет, не вставая с кровати. Роза Сябитова дала понять, что пока ее состояние оставляет желать лучшего.

«Сколько времени продлится мой «отдых», я не знаю. Пока болею»,

— заключила знаменитость.
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