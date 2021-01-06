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«Лежу сутками в постели»: Сябитова ослабла из-за недуга 

Мира Маркина 1 час назад
«Лежу сутками в постели»: Сябитова ослабла из-за недуга
Фото: @syabitova_roza
Роза Сябитова рассказала о постельном режиме во время новогодних праздников.
В первые дни нового года ведущая шоу "Давай поженимся!" почувствовала сильное недомогание.
Сваха привыкла прислушиваться к своему организму, поэтому сама прописала себе постельный режим:

"Когда со мной это случается, я перестаю сопротивляться, и делаю всегда одно и тоже: выключаю телефон, и лежу сутками в постели",

— заявила Сябитова в Instagram.
Телеведущая устроила себе несколько дней тишины в надежде, что они помогут ей прийти в себя.
При этом сваха признается, что пока не знает, сколько времени ей придется провести в кровати.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Сябитова отличилась нецензурной бранью в адрес невесты в костюме коровы.
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Звёзды , Роза Сябитова
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