«Лежу сутками в постели»: Сябитова ослабла из-за недуга 

Роза Сябитова рассказала о постельном режиме во время новогодних праздников.

В первые дни нового года ведущая шоу "Давай поженимся!" почувствовала сильное недомогание.

Сваха привыкла прислушиваться к своему организму, поэтому сама прописала себе постельный режим:

"Когда со мной это случается, я перестаю сопротивляться, и делаю всегда одно и тоже: выключаю телефон, и лежу сутками в постели",

— заявила Сябитова в Instagram.

Телеведущая устроила себе несколько дней тишины в надежде, что они помогут ей прийти в себя.

При этом сваха признается, что пока не знает, сколько времени ей придется провести в кровати.