«Она полола грядки, мыла туалеты»

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков дал интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. В ходе беседы он вспомнил, с чего начинался карьерный путь его супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду.
Сегодня Навка известна во всем мире. Но так было не всегда.
«Жена у меня не бедная. Но она и вкалывает. С четырех, с пяти лет работала. Скиталась по миру. Когда была нищая Россия в начале своего существования, она тогда уехала жить в Америку. Она до сих пор признательна Америке за то, что Америка их приютила. Им платили деньги, она сама это рассказывала: она полола грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Levis или сходить в ресторан, который называется Макдональдс»,
— поделился Песков.
Супруг фигуристки утверждает, что у нее «красивой жизни было мало». Татьяне приходилось очень много работать. В Америке она прожила несколько лет, колеся по стране с выступлениями со своим первым мужем Александром Жулиным. В то время у них еще родилась дочь.
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