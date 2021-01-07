«Она полола грядки, мыла туалеты»

«Жена у меня не бедная. Но она и вкалывает. С четырех, с пяти лет работала. Скиталась по миру. Когда была нищая Россия в начале своего существования, она тогда уехала жить в Америку. Она до сих пор признательна Америке за то, что Америка их приютила. Им платили деньги, она сама это рассказывала: она полола грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Levis или сходить в ресторан, который называется Макдональдс»,