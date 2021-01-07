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«Она полола грядки, мыла туалеты»: Песков рассказал, с чего начинала карьерный путь Навка 

Катерина Саломе 8 часов назад
«Она полола грядки, мыла туалеты»
Фото: globallookpress.com
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков дал интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. В ходе беседы он вспомнил, с чего начинался карьерный путь его супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду.
Сегодня Навка известна во всем мире. Но так было не всегда.

«Жена у меня не бедная. Но она и вкалывает. С четырех, с пяти лет работала. Скиталась по миру. Когда была нищая Россия в начале своего существования, она тогда уехала жить в Америку. Она до сих пор признательна Америке за то, что Америка их приютила. Им платили деньги, она сама это рассказывала: она полола грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Levis или сходить в ресторан, который называется Макдональдс»,

— поделился Песков.
Супруг фигуристки утверждает, что у нее «красивой жизни было мало». Татьяне приходилось очень много работать. В Америке она прожила несколько лет, колеся по стране с выступлениями со своим первым мужем Александром Жулиным. В то время у них еще родилась дочь.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что фанаты не узнали Прилучного после операции.
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Звёзды , Дмитрий Песков , Владимир Соловьев , Александр Жулин , McDonald's
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