Дочь Заворотнюк рассказала, как едва не перевернула «ларек»

Дочка Заворотнюк в детстве не играла в куклы, а предпочитала экстремальные виды спорта.

Анна Заворотнюк призналась своим подписчикам, что в детстве была совсем не ангелочком, а самой настоящей пацанкой. Куклам и платьям Аня предпочитала прыжки с парашютом и катание на роликах на большой скорости, а также любила лазить по деревьям. Из-за такого времяпровождения девочка постоянно ходила в синяках и ссадинах.

О том, каким по-настоящему экстремальным было ее детство, свидетельствует один случай, которым Анна поделилась с фолловерами. Девушка рассказала, что однажды, катаясь на роликах на большой скорости на Воробьевых горах, она врезалась в торговый ларек и чуть не снесла его. Окружающие были в шоке, а Аня как ни в чем не бывало покатилась дальше. Заворотнюк призналась, что подобных историй у нее еще очень много.

В качестве иллюстрации к своему посту о бурной юности Аня выставила две одинаковые фотографии (в цвете и черно-белую), сделанные модным фотографом Павлом Шелковниковым. В кадре девушка позирует в невесомом белом платье из перьев с очень открытой линией плеч и в перчатках из прозрачного белого кружева. Образ девушки на контрасте дополняют высокие ботинки на грубой подошве из белой кожи со шнуровкой и белые трикотажные высокие носки.

Подписчики оценили красоту и наряд знаменитости, а также рассказали множество историй из своего детства.