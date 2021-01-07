«Сожгли ладони»: дочь Бони получила травму в элитной школе 

Виктория Боня продемонстрировала, к чему привело желание педагогов соблюсти меры безопасности при пандемии.

8-летняя дочь телеведущей Виктории Бони пострадала из-за мер безопасности против коронавируса. В элитной школе в Монако, где учится девочка, всем ученикам обрабатывают руки антисептиком. Очевидно, эта мера применяется слишком часто: Виктория Боня с нескрываемым возмущением продемонстрировала в соцсетях облезающую с ладоней дочери кожу.

"Ребенку сожгли руки в школе спиртовым гелем. Она плачет, больно. Ну как можно ребенку наносить гель по двадцать раз в день на ладошки?!"

— поделилась Виктория Боня в сторис.

Будет ли Боня общаться по этому поводу с руководством элитного учебного заведения, она не сообщила.