«Сожгли ладони»: дочь Бони получила травму в элитной школе 

Виктория Боня продемонстрировала, к чему привело желание педагогов соблюсти меры безопасности при пандемии.
8-летняя дочь телеведущей Виктории Бони пострадала из-за мер безопасности против коронавируса. В элитной школе в Монако, где учится девочка, всем ученикам обрабатывают руки антисептиком. Очевидно, эта мера применяется слишком часто: Виктория Боня с нескрываемым возмущением продемонстрировала в соцсетях облезающую с ладоней дочери кожу.
"Ребенку сожгли руки в школе спиртовым гелем. Она плачет, больно. Ну как можно ребенку наносить гель по двадцать раз в день на ладошки?!"
— поделилась Виктория Боня в сторис.
Будет ли Боня общаться по этому поводу с руководством элитного учебного заведения, она не сообщила.
Ранее мы писали о том, что и сама телеведущая угодила в больницу из-за неожиданных приступов боли. Кроме того в последнее время Викторию Боню часто упоминали в новостях в связи с ее предполагаемым романом с Маратом Сафиным. Недавно инстадива прокомментировала эту информацию.