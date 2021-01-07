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Выяснилось, что новый возлюбленный Гагариной в долгах и женат 

Даня Виттиг 1 час назад
Новый возлюбленный Гагариной «по уши» в долгах и женат
Фото: @gagara1987
Певица Полина Гагарина проводит зимние каникулы на Мальдивах с новым возлюбленным саунд-продюсером Владимиром Чиняевым и двумя детьми. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Мужчина известен своими работами с Александром Реввой, Нюшей, Олегом Газмановым и другими. Однако журналисты выяснили, что у мужчины не всё гладко с финансами, а также он до сих пор состоит в браке и является отцом двоих детей.
Чиняев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, у него есть и компания «Чинконг Продакшн». Однако организация в долгах, также журналисты обнаружили неуплату за жилье и авто.
Ранее "Рамблер" сообщал, что запретил Гагариной бывший муж.
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