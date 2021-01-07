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Мирослава Карпович впервые показала совместное фото с Прилучным 

Даня Виттиг 7 часов назад
Карпович впервые показала страстное фото с Прилучным
Фото: @m1r0slava_karpovich
В своем Instagram актриса Мирослава Карпович впервые выложила фото с актером Павлом Прилучным.
Долгое время СМИ приписывали молодым людям роман. Однако фотография Карпович анонсировала спектакль «Косметика врага», в котором играет она вместе с Прилучным.
На фото пара страстно обнимается. Очевидно, актриса "сыграла" на любопытстве своих поклонников, так как пост она начала словами "все недоигранное — доиграем".
@m1r0slava_karpovich
Это первое фото Прилучного, появившееся в Instagram-аккаунте Карпович. Подписчики актрисы отметили, что пара выглядит «шикарно», а само фото — «страстное».
Ранее "Рамблер" сообщал, что фанаты не узнали Прилучного после операции.
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Звёзды , Мирослава Карпович
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