Пугачева дала совет дочери Успенской и «получила» от фанатов

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Дочь Любови Успенской решила изменить свою жизнь. После бесконечных ссор Татьяна Плаксина публично извинилась перед матерью.

Теперь социальные сети девушки превратились в островок миролюбивости и доброты. В Рождество Таня поздравила с Рождеством православных христиан. Она пожелала, чтобы дома озарили мир и покой.

"Загадывайте желания в эту ночь, и они обязательно сбудутся!" — уверена дочь Любови Успенской.

На поздравление со светлым праздником внезапно отреагировала Алла Пугачева . Артистка неожиданно отчитала Татьяну Плаксину за матерщину.

"Не ругайся матом, и будет тебе радость", — написала Примадонна.

Дочь Любови Успенской пока никак не прокомментировала странное высказывание певицы. Однако пользователи не постеснялись и напомнили Пугачевой, что она и сама любит "крепкие" выражения.