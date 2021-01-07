На слуху: долги мужчины Гагариной и темное прошлое Навки

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков вспомнил, с чего начинался карьерный путь его супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду. Оказалось, женщина прожила не самую легкую жизнь.
@gagara1987
Певица Полина Гагарина проводит зимние каникулы на Мальдивах с новым возлюбленным саунд-продюсером Владимиром Чиняевым и двумя детьми. Однако в его "шкафу" слишком много "скелетов".
WMJ.RU
Виктория Боня продемонстрировала, к чему привело желание педагогов соблюсти меры безопасности при пандемии. 8-летняя дочь телеведущей Виктории Бони пострадала из-за мер безопасности против коронавируса.
@leratv
Лера Кудрявцева откровенно рассказала, какой ужас привнес в ее жизнь коронавирус. Телеведущая рассказала, что сначала заболела ее маленькая дочь, а позже и у нее самой ухудшилось самочувствие.
@alexei.yagudin
В этом году шоу «Ледниковый период» вызвало широкий общественный резонанс. Сначала зрителям не понравилась юная фигуристка Алина Загитова в роли ведущей, потому они требовали убрать Ольгу Бузову и Елену Исинбаеву. За коллег вступился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.