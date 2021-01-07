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На слуху: долги нового бойфренда Гагариной и темное прошлое Навки 

Даня Виттиг 6 часов назад
На слуху: долги мужчины Гагариной и темное прошлое Навки
Фото: @gagara1987
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Песков рассказал, с чего начинала Навка

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков вспомнил, с чего начинался карьерный путь его супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду. Оказалось, женщина прожила не самую легкую жизнь.
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Возлюбленный Гагариной "по уши" в долгах

@gagara1987
Певица Полина Гагарина проводит зимние каникулы на Мальдивах с новым возлюбленным саунд-продюсером Владимиром Чиняевым и двумя детьми. Однако в его "шкафу" слишком много "скелетов".
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Дочери Бони "сожгли ладони" в школе

WMJ.RU
Виктория Боня продемонстрировала, к чему привело желание педагогов соблюсти меры безопасности при пандемии. 8-летняя дочь телеведущей Виктории Бони пострадала из-за мер безопасности против коронавируса.
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Кудрявцева "слегла" с коронавирусом

@leratv
Лера Кудрявцева откровенно рассказала, какой ужас привнес в ее жизнь коронавирус. Телеведущая рассказала, что сначала заболела ее маленькая дочь, а позже и у нее самой ухудшилось самочувствие.
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Ягудин защитил Бузову от агрессоров

@alexei.yagudin
В этом году шоу «Ледниковый период» вызвало широкий общественный резонанс. Сначала зрителям не понравилась юная фигуристка Алина Загитова в роли ведущей, потому они требовали убрать Ольгу Бузову и Елену Исинбаеву. За коллег вступился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Женский форум
Звёзды , Дмитрий Песков , Виктория Боня , Алина Загитова , Алексей Ягудин , Елена Исинбаева , Лера Кудрявцева , Полина Гагарина , Ольга Бузова , WMJ.RU
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