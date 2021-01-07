На слуху: долги мужчины Гагариной и темное прошлое Навки

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков вспомнил, с чего начинался карьерный путь его супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду. Оказалось, женщина прожила не самую легкую жизнь.

@gagara1987

Певица Полина Гагарина проводит зимние каникулы на Мальдивах с новым возлюбленным саунд-продюсером Владимиром Чиняевым и двумя детьми. Однако в его "шкафу" слишком много "скелетов".

WMJ.RU

Виктория Боня продемонстрировала, к чему привело желание педагогов соблюсти меры безопасности при пандемии. 8-летняя дочь телеведущей Виктории Бони пострадала из-за мер безопасности против коронавируса.

@leratv

Лера Кудрявцева откровенно рассказала, какой ужас привнес в ее жизнь коронавирус. Телеведущая рассказала, что сначала заболела ее маленькая дочь, а позже и у нее самой ухудшилось самочувствие.

@alexei.yagudin