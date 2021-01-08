Попавшая в больницу дочь Меладзе рассказала о своем состоянии

Младшая дочь Валерия Меладзе Арина рассказала о своем состоянии. На днях 18-летняя девушка попала в больницу с переломом шеи.
В своем Instagram наследница артиста поблагодарила подписчиков за поддержку и успокоила их:
"Огромное спасибо всем за слова поддержки! Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны!".
Арина — младшая дочь Валерия Меладзе от первого брака.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Олега Ефремова вспомнила, как отец изменял ее матери с Ниной Дорошиной.