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Попавшая в больницу наследница Меладзе рассказала о своем состоянии 

Мира Маркина 5 часов назад
Попавшая в больницу дочь Меладзе рассказала о своем состоянии
Фото: @meladzearina
Младшая дочь Валерия Меладзе Арина рассказала о своем состоянии. На днях 18-летняя девушка попала в больницу с переломом шеи.
В своем Instagram наследница артиста поблагодарила подписчиков за поддержку и успокоила их:

"Огромное спасибо всем за слова поддержки! Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны!".

Арина — младшая дочь Валерия Меладзе от первого брака.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Олега Ефремова вспомнила, как отец изменял ее матери с Ниной Дорошиной.
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