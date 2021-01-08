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Звезды в дерзких платьях-кольчугах 

Passion.ru 3 часа назад
Праздничное настроение поддерживаем блеском серебристого металлика, совершая модный оммаж символу наступившего года. Среди любительниц поэкспериментировать с эффектными платьями-кольчугами оказались Алсу, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Мария Погребняк и другие. А рекордное число мерцающих платьев продемонстрировала в своем Instagram Наталия Орейро.
Алсу примерила мини-платье с «драматичными» рукавами и процитировала тенденции восьмидесятых. Мерцание наряда усилил блеск комплекта акцентных украшений с увесистыми камнями и бриллиантовым паве.
Ксения Собчак произвела настоящий фурор в Сети, устроив фотосессию в формате гламурного задержания. Телеведущая позирует в крошечном платье без бретелей, усыпанном тысячами кристаллов.
Примерила образ с диско-платьем и Мария Погребняк. Многодетная мама показала точеную фигуру во всей красе, сделав ставку на экстремально короткую длину и высокие шпильки.
40-й юбилей Ким Кардашьян решила отметить с шиком, поэтому отправилась вместе с дружной компанией на остров и устроила громкую вечеринку для близких. Сама именинница блистала в эффектном мини с корсетным топом, а ее старшая сестра Кортни выбрала платье-кольчугу в духе нулевых.
Вера Брежнева вооружилась гламурными доспехами и произвела эффект «вау». Певица надела соблазнительное бюстье, расшитое кристаллами, и объемный жакет с мерцающей бахромой.
Не так давно и Шакира вернула тренд 2000-х на микроплатья с максимально открытой спиной, за что получила не одну тысячу комплиментов от фанатов.
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Звёзды , Фото , Наталия Орейро , Мария Погребняк , Шакира , Ксения Собчак , Вера Брежнева , Ким Кардашьян
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