Звезды в дерзких платьях-кольчугах 

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Алсу примерила мини-платье с «драматичными» рукавами и процитировала тенденции восьмидесятых. Мерцание наряда усилил блеск комплекта акцентных украшений с увесистыми камнями и бриллиантовым паве.

Ксения Собчак произвела настоящий фурор в Сети, устроив фотосессию в формате гламурного задержания. Телеведущая позирует в крошечном платье без бретелей, усыпанном тысячами кристаллов.

Примерила образ с диско-платьем и Мария Погребняк. Многодетная мама показала точеную фигуру во всей красе, сделав ставку на экстремально короткую длину и высокие шпильки.

40-й юбилей Ким Кардашьян решила отметить с шиком, поэтому отправилась вместе с дружной компанией на остров и устроила громкую вечеринку для близких. Сама именинница блистала в эффектном мини с корсетным топом, а ее старшая сестра Кортни выбрала платье-кольчугу в духе нулевых.

Вера Брежнева вооружилась гламурными доспехами и произвела эффект «вау». Певица надела соблазнительное бюстье, расшитое кристаллами, и объемный жакет с мерцающей бахромой.