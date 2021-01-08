На слуху: СМИ сообщили о свадьбе Бузовой и Манукяна 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@meladzearina

Младшая дочь Валерия Меладзе Арина рассказала о своем состоянии. На днях 18-летняя девушка попала в больницу с переломом шеи.

В своем Instagram наследница артиста поблагодарила подписчиков за поддержку и успокоила их.

Зараженный COVID-19 Борис Грачевский попал в реанимацию. Об этом рассказал близкий друг режиссера.

«Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75%»,

— пояснил источник, добавив, что состояние создателя "Ералаша" тяжелое.

@buzova86

Слухи о свадьбе Ольги Бузовой и музыканта Давида Манукяна на Мальдивах подтвердили видеокадры, которые обнародовал «Starhit».

РИА Новости