Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

На слуху: СМИ сообщили о свадьбе Бузовой и Манукяна 

Полина Алферова 3 часа назад
На слуху: СМИ сообщили о свадьбе Бузовой и Манукяна
Фото: @buzova86
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Попавшая в больницу наследница Меладзе рассказала о своем состоянии

@meladzearina
Младшая дочь Валерия Меладзе Арина рассказала о своем состоянии. На днях 18-летняя девушка попала в больницу с переломом шеи.
В своем Instagram наследница артиста поблагодарила подписчиков за поддержку и успокоила их.
Читать новость полностью

"Борис в реанимации": друг Грачевского о его состоянии

Зараженный COVID-19 Борис Грачевский попал в реанимацию. Об этом рассказал близкий друг режиссера.
«Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75%»,
— пояснил источник, добавив, что состояние создателя "Ералаша" тяжелое.
Читать новость полностью

СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна

@buzova86
Слухи о свадьбе Ольги Бузовой и музыканта Давида Манукяна на Мальдивах подтвердили видеокадры, которые обнародовал «Starhit».
Читать новость полностью

Навка и Учитель снимут фильм про советских фигуристов

РИА Новости
Алексей Учитель и Татьяна Навка готовятся снять фильм про звезд советского фигурного катания. Об этом в своем Instagram рассказал режиссер.
В основу сюжета картины "Кумпарсита" ляжет история жизни Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Кинолента будет снята в жанре спортивной драмы.
Читать новость полностью
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Женский форум 3
Звёзды , Валерий Меладзе , Алексей Учитель , Давид Манукян , Людмила Пахомова , Татьяна Навка , Борис Грачевский , Александр Горшков , РИА Новости , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение