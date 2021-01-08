На слуху: СМИ сообщили о свадьбе Бузовой и Манукяна 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@meladzearina
Младшая дочь Валерия Меладзе Арина рассказала о своем состоянии. На днях 18-летняя девушка попала в больницу с переломом шеи.
В своем Instagram наследница артиста поблагодарила подписчиков за поддержку и успокоила их.
Зараженный COVID-19 Борис Грачевский попал в реанимацию. Об этом рассказал близкий друг режиссера.
«Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75%»,
— пояснил источник, добавив, что состояние создателя "Ералаша" тяжелое.
@buzova86
Слухи о свадьбе Ольги Бузовой и музыканта Давида Манукяна на Мальдивах подтвердили видеокадры, которые обнародовал «Starhit».
РИА Новости
Алексей Учитель и Татьяна Навка готовятся снять фильм про звезд советского фигурного катания. Об этом в своем Instagram рассказал режиссер.
В основу сюжета картины "Кумпарсита" ляжет история жизни Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Кинолента будет снята в жанре спортивной драмы.