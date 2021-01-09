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Звезда «Уральских пельменей» пошел работать на парковку 

РИА Новости 2 часа назад
Звезда «Уральских пельменей» пошел работать на парковку
Фото: @rozhkovandrey_official
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия.
Артист утончил, что пока не планирует возвращаться к творческой карьере.

"Сейчас парковщиком работаю, в подвале мою машины, чищу парковки", — пояснил Рожков.

По словам юмориста, новая работа "приносит ему гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится".
Также он подтвердил информацию, что устроился заливщиком катка, и теперь проводит "все время на свежем воздухе".

"Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лед прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа", — заключил артист.

В сентябре Рожков рассказал, что подрабатывал электриком. Звезда "Уральских пельменей" отметил, что для подработки ему пришлось вспоминать учебу в учебно-производственном комбинате.
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Звёзды , Андрей Рожков , Радиостанция "Говорит Москва"
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