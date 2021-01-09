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Собчак высмеяла свадьбу Бузовой на Мальдивах 

Суть событий и ещё 1 29 минут назад
Собчак высмеяла свадьбу Бузовой на Мальдивах
Фото: Суть событий
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала свадьбу коллеги Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна на Мальдивских островах. К слову, в то, что пара действительно сыграла свадьбу, многие не верят.

«Помнится, Оля и сама на Мальдивах уже как-то «жанилась» (орфография и пунктуация авторасохранены. — Прим. ред.)», — написала Собчак в своем Телеграм-канале.

Когда-то, в далеком 2013 году Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах с футболистом Дмитрием Тарасовым. В итоге брак закончился разводом и тяжелыми переживаниями для Бузовой. Таким образом, Ксения «по-доброму» намекнула на определенную тенденцию.
По мнению скептиков, новая свадьба звезды «Дома-2» ненастоящая, так как не имеет юридической силы в России. Кроме того, особо осведомленные туристы решили, что Давид и Ольга всего лишь воспользовались популярной опцией отеля и заказали церемонию за 50 тысяч рублей.
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Звёзды , Дмитрий Тарасов , Давид Манукян , Ксения Собчак
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