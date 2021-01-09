Дорогие покупки российских звезд в 2020 году 

В минувшем году работы у многих знаменитых людей стало меньше из-за пандемии. Но, во-первых, не у всех. А во-вторых, на помощь приходят давние сбережения или даже ипотека. Традиционно самые дорогие покупки — это недвижимость, автомобили и драгоценности.

Квартира за 58 млн руб.

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Осенью у Владимира Преснякова Натальи Подольской родился второй общий ребенок — опять мальчик! А под Новый год они успели решить вопрос с расширением жилплощади — приобрели квартиру в элитном жилищном комплексе в центре Москвы. Квартира пока без ремонта, но главное, что она есть. Цена квадратного метра в этом ЖК от 327 тыс. руб. По примерным прикидкам, за новое гнездышко пришлось заплатить не менее 40 млн руб., а то и выше.

В последние дни 2020-го в новую квартиру въехал телеведущий Дмитрий Шепелев с сыном Платоном, гражданской женой Екатериной и ее дочерью Ладой. Поселилась семья неподалеку от прежнего места жительства в районе Патриарших прудов. Новая просторная квартира с библиотекой оценивается более чем в 50 млн руб.

Певица Анна Седокова похвасталась, что летом купила квартиру за 58 млн руб. в центре Москвы. Правда, в ипотеку: ежемесячный платеж составляет 430 тыс. руб. Сейчас в квартире идет ремонт.

Певица Монеточка (Лиза Гардымова) в январе 2020-го вложила все свои сбережения в покупку дома в горах, в районе Красной Поляны. Потратила 18 млн руб. «У соседей роскошные дома из бруса, все так красиво, а мой стоял такой дурачок смешной. Мы с папой сразу начали его ремонтировать, меняли крышу, облицовку, сносили стены, и получилось очень даже мило и уютно», — рассказывала Лиза. Большую часть времени певица живет теперь в Сочи в этом доме. Вот и медовый месяц с мужем проводит там же.

Авто за 20 млн руб.

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Настя Ивлеева прикупила в свой семейный гараж автомобиль, исполнив студенческую мечту. Блогер и телеведущая приобрела спорткар Lamborghini Aventador, который оценивают в 20 млн руб. «Меня распирает от гордости», — не стала скрывать Ивлеева.

Лидер группы Little Big Илья Прусикин купил черный Porsche Cayenne Coupe. Самая бюджетная версия этой модели стоит 6 млн руб. Свой первый Porsche купила актриса Агата Муцениеце , которая после развода с Павлом Прилучным сменила Mercedes-Benz GL-класс на машинку подороже. Теперь у актрисы новенький внедорожник Porsche Cayenne. Агата говорит, что купила немецкий кроссовер на свои гонорары. Старая машина тоже осталась в гараже артистки.

На Новый год королева шансона Любовь Успенская подарила себе авто стоимостью под 50 млн руб. Это шикарный Rolls-Royce Phantom.

Дима Билан сообщил, что у него начинается новый этап жизни вместе с белым Cadillac ХТ6, который стоит около 5 млн руб. Певец признается, что мечтал об этом авто еще во времена работы с Юрием Айзеншписом — у покойного продюсера была машина этой марки: «Я часто на нее заглядывался, думая, что и я когда-нибудь обязательно ею завладею!»

Певица Слава подарила старшей дочери, 21-летней Александре Морозовой , Mercedes-Benz GLA: студентка и начинающая певица теперь гоняет на машине стоимостью почти 5 млн руб.

От 1 млн руб. за украшения

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На светских мероприятиях звезды чаще всего сверкают бриллиантами, которые им дают «выгуливать» крупные ювелирные компании, — вот такая реклама. А некоторые балуют себя и сами. Екатерина Варнава порадовала себя весьма оригинальным золотым кольцом, сделанным на заказ, — зеленый нефрит обрамлен россыпью бриллиантов.