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Жену Эрнста посыпали гвоздями 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Жену Эрнста посыпали гвоздями
Фото: Lenta.ru
Жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «20 Век — Бал». Об этом в субботу, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 8 января. По словам собеседника агентства, неизвестный подложил в реквизит гвозди, 32-летняя Софья Эрнст не пострадала.
Между тем портал Vokrug.tv пишет, что актриса пострадала во время спектакля. «Несколько острых предметов, как указывают СМИ, попали в Софью и ранили ее, однако медицинская помощь звезде не понадобилась», — говорится в сообщении.
По факту случившегося полиция проводит проверку.
Софья Эрнст известна по ролям в фильмах «Союз спасения», «На Острие», сериалах «Таинственная страсть» и «Содержанки».
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Звёзды , Константин Эрнст , МВД , ИТАР-ТАСС
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