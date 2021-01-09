Жену Константина Эрнста осыпали гвоздями 

Супругу генерального директора Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «XX век. Бал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что инцидент произошел вечером восьмого января. Неизвестный подложил в реквизит гвозди. Актриса не пострадала.
Софья Эрнст известна по ролям в фильмах «Союз спасения», «На Острие», сериалах «Таинственная страсть» и «Содержанки».
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