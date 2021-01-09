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Жену Константина Эрнста осыпали гвоздями 

Мария Грибова 1 час назад
Жену Константина Эрнста осыпали гвоздями
Фото: РИА Новости
Супругу генерального директора Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «XX век. Бал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что инцидент произошел вечером восьмого января. Неизвестный подложил в реквизит гвозди. Актриса не пострадала.
Софья Эрнст известна по ролям в фильмах «Союз спасения», «На Острие», сериалах «Таинственная страсть» и «Содержанки».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Рожков из «Уральских пельменей» пошел работать на парковку.
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Звёзды , Константин Эрнст
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