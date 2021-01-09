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Сын Никаса Сафронова заявил о потере антител после вакцинации из-за пьянства 

Lenta.ru 4 часа назад
Сын Сафронова потерял антитела от вакцины из-за спиртного
Фото: Lenta.ru
Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал об изменениях, произошедших с ним после вакцинации от коронавируса. Его слова приводит «Собеседник».
Музыкант заявил, что после первой прививки на COVID-19 у него начались осложнения: рука распухла и на ней образовались гематомы. Кроме того, он отметил, что несмотря на полную вакцинацию, антитела у него не выработались. «Спустя четыре недели после второй прививки я сдал тест на антитела. И с удивлением обнаружил, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины!» — сказал Затравкин.
По словам музыканта, из-за этого он по прежнему соблюдает все ограничения и сидит на самоизоляции. Позже пианист предположил, что вакцина могла не прижиться из-за его пьянства: за трое суток до повторной процедуры он оказался на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь.

«Видимо, из-за спиртного я и потерял свои драгоценные антитела. Это говорит о том, что решаясь на вакцинацию, нужно соблюдать все рекомендации врачей», — сказал музыкант, добавив, что мечтает сделать третий укол, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.

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