Сын Сафронова потерял антитела от вакцины из-за спиртного

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал об изменениях, произошедших с ним после вакцинации от коронавируса. Его слова приводит «Собеседник»

Музыкант заявил, что после первой прививки на COVID-19 у него начались осложнения: рука распухла и на ней образовались гематомы. Кроме того, он отметил, что несмотря на полную вакцинацию, антитела у него не выработались. «Спустя четыре недели после второй прививки я сдал тест на антитела. И с удивлением обнаружил, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины!» — сказал Затравкин.

По словам музыканта, из-за этого он по прежнему соблюдает все ограничения и сидит на самоизоляции. Позже пианист предположил, что вакцина могла не прижиться из-за его пьянства: за трое суток до повторной процедуры он оказался на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь.