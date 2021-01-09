Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Собчак высмеяла свадьбу Бузовой на Мальдивах 

Мария Грибова 4 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала свадьбу Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна на Мальдивских островах.

«Помнится, Оля и сама на Мальдивах уже как-то "жанилась"»,

— написала Собчак в своем Telegram-канале.
Телеведущая вспомнила, как в 2013 году Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах с футболистом Дмитрием Тарасовым. В итоге брак закончился разводом.
Стоит отметить, что многие не верят в то, что пара действительно сыграла свадьбу. Кроме того, особо осведомленные туристы решили, что Давид и Ольга всего лишь воспользовались популярной опцией отеля и заказали церемонию за 50 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что жену Константина Эрнста осыпали гвоздями.
Звёзды , Видео , Дмитрий Тарасов , Давид Манукян , Ксения Собчак , Константин Эрнст
Читайте также
Новости партнеров
Видео
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение