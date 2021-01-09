Собчак высмеяла свадьбу Бузовой на Мальдивах 

«Помнится, Оля и сама на Мальдивах уже как-то "жанилась"»,

— написала Собчак в своем Telegram-канале.

Телеведущая вспомнила, как в 2013 году Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах с футболистом Дмитрием Тарасовым . В итоге брак закончился разводом.

Стоит отметить, что многие не верят в то, что пара действительно сыграла свадьбу. Кроме того, особо осведомленные туристы решили, что Давид и Ольга всего лишь воспользовались популярной опцией отеля и заказали церемонию за 50 тысяч рублей.