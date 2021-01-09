82-летняя актриса театра и кино Лия Ахеджакова экстренно госпитализирована с подозрением на COVID-19. Знаменитость срочно доставили в одну из столичных больниц после того, как ее состояние резко ухудшилось.

Лия Меджидовна рассказала прибывшим на вызов медикам, что ей нездоровится уже несколько дней. Однако сегодня утром ей стало хуже. Врачи считают, что Ахеджакова могла подхватить китайский вирус. Ей уже сделали ПЦР-тест, сейчас ожидаются результаты. Кроме того, у нее подозревают обострение хронических заболеваний.

Из-за того, что артистка входит в группу риска, ее решили как можно скорее госпитализировать. В настоящий момент она уже находится в палате. Сейчас врачи тщательно следят за ее состоянием. «Экспресс газета» желает Лии Меджидовне скорейшего восстановления и продолжит информировать читателей по мере того, как новая информация будет доступна.