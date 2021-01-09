Друг Грачевского рассказал о его состоянии 

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, его состояние стабилизировалось, рассказал РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.
Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу 52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое.
"Боря чувствует себя лучше, скажем осторожно, что его состояние стабилизировалась. Он под наблюдением хороших врачей", — сказал Долинский.
Грачевский — кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.