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Друг Грачевского рассказал о его состоянии 

РИА Новости 2 часа назад
Друг Грачевского рассказал о его состоянии
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, его состояние стабилизировалось, рассказал РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.
Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу 52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое.

"Боря чувствует себя лучше, скажем осторожно, что его состояние стабилизировалась. Он под наблюдением хороших врачей", — сказал Долинский.

Грачевский — кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.
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Звёзды , Владимир Долинский , Борис Грачевский , РИА Новости
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