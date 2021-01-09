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Киркоров задолжал налоговой крупную сумму 

Мария Грибова 3 часа назад
Киркоров задолжал налоговой крупную сумму
Фото: РИА Новости
Судебные приставы готовы взыскать с артиста российской эстрады Филиппа Киркорова долг почти в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegam-канал Mash.
Концертную деятельность артист ведет через компанию ООО «Филипп Киркоров Продакшн», на которой уже давно висит долг из-за невыплаченных налогов.
После серии извещений о необходимости погасить задолженность, сотрудники налоговой службы передали обязанности по взысканию судебным приставам.
Сейчас артист отдыхает с детьми в Майами.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Ахеджакова опровергла информацию о госпитализации.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Федеральная налоговая служба
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