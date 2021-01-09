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На слуху: жену Константина Эрнста осыпали гвоздями 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: жену Константина Эрнста осыпали гвоздями
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Рожков из "Уральских пельменей" пошел работать на парковку

@rozhkovandrey_official
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал, что из-за пандемии он устроился работать на парковку. Юморист отметил, что новая работа ему по душе, а к старой он пока не планирует возвращаться.
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Собчак высмеяла свадьбу Бузовой на Мальдивах

@buzova86
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала свадьбу Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна на Мальдивских островах.
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Жену Константина Эрнста осыпали гвоздями

Супругу генерального директора Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «XX век. Бал».
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Киркоров задолжал налоговой крупную сумму

Концертную деятельность артист ведет через компанию ООО «Филипп Киркоров Продакшн», на которой уже давно висит долг из-за невыплаченных налогов.
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Что стало со звездой «Миллионера из трущоб»

Кадр из фильма «Миллионер из трущоб»
Популярный фильм «Миллионер из трущоб» о молодом парне, который находится в шаге от победы на телеигре, вышел еще в 2008 году. Главную роль в картине исполнил Дев Патель.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Андрей Рожков , Давид Манукян , Ксения Собчак , Константин Эрнст , РИА Новости
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