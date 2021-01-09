На слуху: жену Константина Эрнста осыпали гвоздями 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@rozhkovandrey_official

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал, что из-за пандемии он устроился работать на парковку. Юморист отметил, что новая работа ему по душе, а к старой он пока не планирует возвращаться.

@buzova86

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала свадьбу Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна на Мальдивских островах.

Супругу генерального директора Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «XX век. Бал».

Концертную деятельность артист ведет через компанию ООО «Филипп Киркоров Продакшн», на которой уже давно висит долг из-за невыплаченных налогов.

Кадр из фильма «Миллионер из трущоб»

Популярный фильм «Миллионер из трущоб» о молодом парне, который находится в шаге от победы на телеигре, вышел еще в 2008 году. Главную роль в картине исполнил Дев Патель.