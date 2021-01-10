Как прийти в форму после праздников: диеты русских звезд

«Вот моя (не люблю это слово) диета! Но я ее соблюдаю со своими поправками и заменами, будьте внимательны к себе! Я вместо кефира пью ряженку! Картофеля не 5, а меньше. Запекаю в микроволновке или в духовке. Смело заменяю грудку на более вкусное вареное бедро (без кожи, конечно) или ножку и не 100 грамм, а сколько хочу! В дни, когда рыба, смело меняю ее на креветки или морепродукты, если рыбу не хочу! Но важно пить между приемами пищи много воды, в этом залог успеха! Итак!
1-й день: 5 вареных или печеных клубней картофеля + кефир.
2-й день: 100 г вареной куриной грудки, которую можно заменить индейкой (без бульона).
3-й день: 100 г постного отварного мяса (без бульона).
4-й день: 100 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги.
5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделенных на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свекла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона.
6-й день: только кефир, причем объем можно увеличить до 2 литров.
7-й день: не менее 1,5-2 л минеральной воды без газа в течение всего дня.
На 8-й день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. Кефир по-прежнему можно включать в рацион в объеме 0,5-1 л в день в перерывах между приемами пищи. Он должен быть несладким и максимально обезжиренным. "Сидеть" на такой диете можно не чаще раза в два месяца!», — написала Ирина в социальной сети.
«Я похудела за полгода на 19 килограмм. В сорок лет, после третьих родов. Генетически я склонна к полноте — родители очень следят за весом и поправляются, если дают себе малейшую поблажку. Мне самой похудение давалось очень тяжело — я испробовала все и обошла модных диетологов. Диеты либо не давали эффекта, либо были слишком сложными, изнурительными и не подходили к моему образу жизни. Никому свою диету не навязываю и даже не рекомендую — организмы у всех разные. Просто вот делюсь, как получилось так похудеть, не отказываясь от любимых пельмешек и хачапури», — пояснила она.
«1. Я ем первый раз в 11-12. Все, что хочу. Кроме сладкого, которое не люблю. Ем мучное, жирное, фрукты, пиццу, пельмени — что угодно. Сколько хочу. Пока не наемся. 2. Второй раз я ем в 17 только маленькую порцию белка. Один небольшой нежирный стейк или рыба, отварной язык, цыпленок без кожи. Никакого гарнира, никаких овощей, даже огурцов. 3. Все, больше в этот день не ем. Ложусь очень поздно — точно не раньше двух, а иногда вообще на рассвете. 4. В течение всего дня я пью кофе, много мятного чая без сахара. Вечером могу выпить пиво, вино, шампанское. Коктейли не пью — пухну от них. Крепкий алкоголь не пью в принципе — просто не люблю. Разве что могу ложку коньяка налить в кружку чая».
«Питаться нужно регулярно через каждые 2-3 часа — вот идеальная схема. Вы сразу почувствуете изменения состояния в лучшую сторону уже через две-три недели. Главное — сделать все это своей привычкой», — отметила Юлия.
«У вас появилось много вопросов о моем рационе. Но я могу лишь немного об этом рассказать. Ведь то, что полезно мне, может оказаться не полезно кому-то из вас. После сдачи анализа крови мы определили, что мне нужно напитать свой организм водой, вплоть до хрящей и позвонков.
«Доброе утро, девушки! Рассказываю про свое питание. В период с 16 до 23 лет я мучала свое тело диетами, голоданием и, как следствие, срывами, эмоциональным заеданием и т.д. Я поправилась после первых родов и срочно искала способы похудеть, не в силах при этом противостоять жору и грусти после родов. И слава богам, мне попалась в руки книга Светланы Бронниковой «Интуитивное питание», больше я не сидела на диетах никогда! К 28 годам у меня сложились нежные гурманские отношения с едой, не омраченные страхом поправиться», — написала Дарья в Instagram.
«Хотя бывают "плохие" периоды, когда на завтрак, обед и ужин я ем шавуху, но они заканчиваются, а брокколи с гречкой возвращаются в рацион. У меня нет ни единого категоричного ограничения в еде. Иногда соблюдаю посты и подумываю о том, чтобы отказаться от молочных продуктов, глютена и сахара совсем, так как вижу их влияние на кожу. Но для меня любое исключение подразумевает редкое потребление, если очень хочется. Иначе я зациклюсь на том, что нельзя, и будет хотеться в сто раз сильнее», — призналась артистка и мать подписчикам.
Настя Ивлеева
«Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем. Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того», — написала она в Instagram.
«На отдыхе (Агата недавно вернулась из ОАЭ — прим.ред.) я отказалась от вредной еды, начала бегать и есть маленькими порциями. На самом деле получилось это случайно — просто на жаре легче переносится голод, да и загар, кстати, добавляет эффект стройности», — прокомментировала она свои трансформации в беседе с Peopletalk.
«С утра творог и яйца, на ужин — крупы или мясо. Сбросила всего два килограмма, но тело заметно подтянулось. У меня есть идеальный рецепт похудения: есть на ужин отварную курицу. Это практически чистый белок, поэтому после такого приема пищи долго не хочется есть».