Как прийти в форму после праздников: диеты русских звезд

В праздничные дни многие из нас, как правило, позволяют себе расслабиться. Минимум физической активности и много вкусной еды… Знакомо? Рассказываем, как привести себя в форму без фанатизма на примере знаменитостей, которые не гонятся за модельными стандартами, но держат себя в рамках.

Ирина Пегова славится не только своим актерским талантом, но и красотой. Артистка с пышными формами постоянно собирает комплименты от поклонников. Недавно она рассказала, какой рацион помогает ей сохранять стройность. В Instagram она расписала свое питание.

«Вот моя (не люблю это слово) диета! Но я ее соблюдаю со своими поправками и заменами, будьте внимательны к себе! Я вместо кефира пью ряженку! Картофеля не 5, а меньше. Запекаю в микроволновке или в духовке. Смело заменяю грудку на более вкусное вареное бедро (без кожи, конечно) или ножку и не 100 грамм, а сколько хочу! В дни, когда рыба, смело меняю ее на креветки или морепродукты, если рыбу не хочу! Но важно пить между приемами пищи много воды, в этом залог успеха! Итак!

1-й день: 5 вареных или печеных клубней картофеля + кефир.

2-й день: 100 г вареной куриной грудки, которую можно заменить индейкой (без бульона).

3-й день: 100 г постного отварного мяса (без бульона).

4-й день: 100 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги.

5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделенных на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свекла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона.

6-й день: только кефир, причем объем можно увеличить до 2 литров.

7-й день: не менее 1,5-2 л минеральной воды без газа в течение всего дня.

На 8-й день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. Кефир по-прежнему можно включать в рацион в объеме 0,5-1 л в день в перерывах между приемами пищи. Он должен быть несладким и максимально обезжиренным. "Сидеть" на такой диете можно не чаще раза в два месяца!», — написала Ирина в социальной сети.

Маргарита Симоньян Instagram

После заметного похудения Маргариту часто атакуют расспросами о том, как же ей это удалось. Медиаменеджер получила много восторженных отзывов о своем внешнем виде. Поклонники восхищаются тем, как она сейчас выглядит. Главный редактор телеканал RT решила поделиться своими секретами. Маргарита представила подробности бьюти-преображения . Она призналась, что на диетах не сидит, поскольку те ей не подходят.

«Я похудела за полгода на 19 килограмм. В сорок лет, после третьих родов. Генетически я склонна к полноте — родители очень следят за весом и поправляются, если дают себе малейшую поблажку. Мне самой похудение давалось очень тяжело — я испробовала все и обошла модных диетологов. Диеты либо не давали эффекта, либо были слишком сложными, изнурительными и не подходили к моему образу жизни. Никому свою диету не навязываю и даже не рекомендую — организмы у всех разные. Просто вот делюсь, как получилось так похудеть, не отказываясь от любимых пельмешек и хачапури», — пояснила она.

Достичь стройности Маргарите помогли следующие правила:

«1. Я ем первый раз в 11-12. Все, что хочу. Кроме сладкого, которое не люблю. Ем мучное, жирное, фрукты, пиццу, пельмени — что угодно. Сколько хочу. Пока не наемся. 2. Второй раз я ем в 17 только маленькую порцию белка. Один небольшой нежирный стейк или рыба, отварной язык, цыпленок без кожи. Никакого гарнира, никаких овощей, даже огурцов. 3. Все, больше в этот день не ем. Ложусь очень поздно — точно не раньше двух, а иногда вообще на рассвете. 4. В течение всего дня я пью кофе, много мятного чая без сахара. Вечером могу выпить пиво, вино, шампанское. Коктейли не пью — пухну от них. Крепкий алкоголь не пью в принципе — просто не люблю. Разве что могу ложку коньяка налить в кружку чая».

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Савичева может похвастаться шикарной фигурой. По ее словам, это заслуга правильного питания. Артистка считает, что самое главное — это не есть вредные продукты, а питаться нужно исключительно полезно, только благодаря этому можно получить хорошие результаты без вреда для здоровья.

Звезда выделила основные правила : «Во-первых, нужно полностью исключить сладкие напитки: соки, газированные воды, лимонады. Даже свежевыжатые соки не желательны, лучше просто съесть фрукт — это гораздо полезнее. В одном стакане сока, так или иначе, будет содержаться больше сахара, чем во фрукте, который вы просто съедите. Пейте воду, чай, кофе, только без сахара. Далее, исключите углеводы на ночь, после 19:00 (для тех, кто очень хочет похудеть, — после 18:00). Хлеб можно позволить себе утром, но он должен быть бездрожжевой. Не употребляйте в пищу жирные продукты, заменяйте их рыбой, яйцами, курицей, морепродуктами, мясом, только обязательно с овощами. Губительны покупные соусы, их также нужно исключить! Если без соуса не обойтись — сделайте его сами, например, из помидоров, также полезно оливковое масло, используйте лимонный сок, соевый соус, кокосовое молоко (но с ним будьте аккуратны, следите за жирностью). Включайте в утренний рацион каши с медом, орехами или сухофруктами, запеканку или сырники из творога 2-5% жирности. Днем, помимо белков и клетчатки, обязательно должны быть сложные углеводы: рис, гречка, булгур, а если очень захочется макарон — то выбирайте или рисовую, или гречневую лапшу», — подытожила знаменитость.

Она также добавила, что питаться нужно постоянно, как только потребует ваш организм.

«Питаться нужно регулярно через каждые 2-3 часа — вот идеальная схема. Вы сразу почувствуете изменения состояния в лучшую сторону уже через две-три недели. Главное — сделать все это своей привычкой», — отметила Юлия.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ирина Безрукова рассказала подписчикам в Instagram, каких правил питания придерживается. Она отметила, что перед тем как составить для себя диету, сдала анализы.

«У вас появилось много вопросов о моем рационе. Но я могу лишь немного об этом рассказать. Ведь то, что полезно мне, может оказаться не полезно кому-то из вас. После сдачи анализа крови мы определили, что мне нужно напитать свой организм водой, вплоть до хрящей и позвонков.

Поэтому сейчас я очень стараюсь пить много воды. Кстати, если пить достаточное количество воды, то тяга к сладкому проходит. Но иногда хочется и чего-то другого, поэтому могу себе позволить еще травяные и фруктовые чаи, растительное молоко и морсы. Без сахара, конечно же.

А вот обычный листовой чай и кофе мне пить категорически нельзя, потому что они мощные диуретики, то есть сильно выводят жидкость из организма.

Еще, по результатам анализа, оказалось, что мне нельзя виноград, совсем. Вино я крайне редко пила раньше, пару глотков на мероприятиях, так что никаких проблем с отказом от любого алкоголя у меня нет», — рассказала актриса в микроблоге.

Дарья Мельникова Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Дарья Мельникова в своем блоге об осознанном родительстве рассказала, как боролась с лишними килограммами после родов. 28-летняя актриса призналась, что спасением для нее стало интуитивное питание , приобщившись к которому у нее уже не было необходимости садиться на диеты.

«Доброе утро, девушки! Рассказываю про свое питание. В период с 16 до 23 лет я мучала свое тело диетами, голоданием и, как следствие, срывами, эмоциональным заеданием и т.д. Я поправилась после первых родов и срочно искала способы похудеть, не в силах при этом противостоять жору и грусти после родов. И слава богам, мне попалась в руки книга Светланы Бронниковой «Интуитивное питание», больше я не сидела на диетах никогда! К 28 годам у меня сложились нежные гурманские отношения с едой, не омраченные страхом поправиться», — написала Дарья в Instagram.

Она добавила, что старается выбирать в основном овощи, хорошие жиры, хорошее мясо и рыбу и не злоупотреблять сахаром, глютеном и фастфудом.

«Хотя бывают "плохие" периоды, когда на завтрак, обед и ужин я ем шавуху, но они заканчиваются, а брокколи с гречкой возвращаются в рацион. У меня нет ни единого категоричного ограничения в еде. Иногда соблюдаю посты и подумываю о том, чтобы отказаться от молочных продуктов, глютена и сахара совсем, так как вижу их влияние на кожу. Но для меня любое исключение подразумевает редкое потребление, если очень хочется. Иначе я зациклюсь на том, что нельзя, и будет хотеться в сто раз сильнее», — призналась артистка и мать подписчикам.

Дарья также обратила внимание на то, что 80% ее рациона составляют овощи в любом виде — авокадо, гречка: «Реально обожаю брокколи», — добавила она.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева Instagram Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева опубликовала новую эффектную фотосессию , в которой сама не похожа на себя. Из девушки с пышными женственными формами она превратилась в тростинку. В частности, многие поклонники отметили, что у Насти пропал бюст… Сама она заявила, что постройневшим телом довольна. Ивлеева рассказала, что сбросила десять килограммов, и раскрыла свой секрет быстрого похудения.

«Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем. Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того», — написала она в Instagram.

Агата Муцениеце Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Внимательные подписчики блога Агаты Муцениеце заметили: в последнее время она выглядит заметно стройнее, чем обычно.

«На отдыхе (Агата недавно вернулась из ОАЭ — прим.ред.) я отказалась от вредной еды, начала бегать и есть маленькими порциями. На самом деле получилось это случайно — просто на жаре легче переносится голод, да и загар, кстати, добавляет эффект стройности», — прокомментировала она свои трансформации в беседе с Peopletalk.

Агата рассказала, что она старалась есть больше белка: