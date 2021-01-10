Звезды, которые вступили в брак с родственником 

В нашем мире не принято испытывать близкие чувства к своим родственникам, однако любовь — непредсказуемая вещь. «Рамблер» расскажет о знаменитостях, которые вступили в брак с родственником.

Актеры Кевин Бейкон и Кира Седжвик женаты уже более 30 лет, однако о том, что они являются друг другу родственниками, узнали лишь недавно. Об этом стало известно на телепередаче Finding Your Roots. Ведущему шоу, известному Гарвардскому профессору афро-американской истории удалось определить, что Кевин — девятиюродный дядя своей жены.

Вуди Аллен и Сун-И Превин

В своих мемуарах режиссер Вуди Аллен признался, что женился на падчерице. Вместе с бывшей супругой Мией Фэрроу Аллен удочерил двух девочек, с одной из которых позже и закрутился роман. Скандал был, когда супруга Вуди обнаружила у него фотографии обнаженной падчерицы Сун-И. Однако все же любовь победила и позже Вуди и Сун-И обменялись кольцами.

Альберт и Эльза Эйнштейн

Некоторое время автор теории относительности был женат на своей студентке, а затем и на двоюродной сестре Эльзе. Девушка за ним ухаживала и во всем его поддерживала. Однако в 1936 году Эльза от скончалась сердечного приступа, а Эйнштейн держал траур до конца своей жизни.

Елизавета II и принц Филипп

В 1947 году Елизавета II вышла замуж за правнука королевы Виктории Филиппа Маунтбеттена. И если верить родословной, то супруги являются друг другу четвероюродными братом и сестрой.