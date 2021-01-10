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Дочь Заворотнюк рассказала о тяжелобольной матери 

Диана Товсепова 3 часа назад
От близких актрисы Анастасии Заворотнюк не так часто можно слышать новости о ее здоровье. Сейчас комментарий дала дочь актрисы, Анна Заворотнюк в сториз своего Instagram.

«Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — ответила Анна на вопрос подписчиков о состоянии здоровья матери.

То, что у 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга, подтвердили в октябре прошлого года. О болезни актриса узнала из-за сильных головных болей.
Однако в середине ноября в СМИ сообщили, что состояние Заворотнюк улучшилось, и она стала выходить на улицу, однако внешних изменений избежать не удалось. Сейчас артистка живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.
Ранее "Рамблер" сообщал о шансах актрисы на выздоровление по мнению медиков.
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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