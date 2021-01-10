«Я даже на улице жила»: Боня рассказала о трудном прошлом 

Экс-участница шоу "Дом-2", модель и ведущая Виктория Боня рассказала о трудном жизненном периоде, когда только переехала в Москву. О непростом прошлом она сообщила, отвечая на вопросы своих поклонников в ходе прямого эфира в микроблоге.
Один из подписчиков звезды спросил, как же все-таки можно научиться ценить то, что имеешь. Виктория решила ответить примером из собственной жизни:
"Помню, мы жили в комнате, снимали на Пролетарской комнату у хозяйки, где было три железных кровати.
Ванная была настолько убогая, что мне просто было противно, я просто не могла туда залезть, вот так вот. Ну, а что делать? Жить не на что было, и возможности не было. И надо ценить даже ту комнату. Потому что крыша над головой. Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть комната, крыша над головой, ты должен ценить это",
— рассказала она.
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