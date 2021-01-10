«Я даже на улице жила»: Боня рассказала о трудном прошлом 

"Помню, мы жили в комнате, снимали на Пролетарской комнату у хозяйки, где было три железных кровати.

Ванная была настолько убогая, что мне просто было противно, я просто не могла туда залезть, вот так вот. Ну, а что делать? Жить не на что было, и возможности не было. И надо ценить даже ту комнату. Потому что крыша над головой. Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть комната, крыша над головой, ты должен ценить это",