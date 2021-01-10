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На слуху: Светличная призналась в романе с молодым актером 

Стелла Шмель 3 часа назад
На слуху: Светличная призналась в романе с молодым актером
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Я даже на улице жила": Боня рассказала о трудном прошлом

@fanbonya
Экс-участница шоу "Дом-2", модель и ведущая Виктория Боня рассказала о трудном жизненном периоде, когда только переехала в Москву. О непростом прошлом она сообщила, отвечая на вопросы своих поклонников в ходе прямого эфира в микроблоге.
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Звезды, которые вступили в брак с родственником

В нашем мире не принято испытывать близкие чувства к своим родственникам, однако любовь — непредсказуемая вещь. «Рамблер» расскажет о знаменитостях, которые вступили в брак с родственником.
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Дочь Заворотнюк рассказала о тяжелобольной матери

От близких актрисы Анастасии Заворотнюк не так часто можно слышать новости о ее здоровье. Сейчас комментарий дала дочь актрисы, Анна Заворотнюк в сториз своего Instagram.
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Жанна Бадоева публично обратилась к бывшему мужу

@zhanna_badoeva
Десятого января свой день рождения отмечает Алан Бадоев. Известному клипмейкеру исполнилось сорок лет. В числе тех, кто поздравил мужчину с прекрасной круглой датой, его бывшая жена, ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева. Она опубликовала наполненное восторгами экс-супругом обращение к нему на своей страничке в Instagram.
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80-летняя Светлана Светличная призналась в романе с молодым актером

@svetlana__svetlichnaya
80-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная подтвердила роман с 37-летним актером Иваном Николаевым. Об этом сообщило издание "Экспресс-газета".
Так, Светличная отмечает, что с Иваном готова встретить старость и, несмотря на то, что годится ему в бабушки, чувствует с ним родство душ.
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Звёзды , Алан Бадоев , Иван Николаев , Виктория Боня , Анастасия Заворотнюк , Светлана Светличная , Жанна Бадоева , Анна Заворотнюк , РИА Новости
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