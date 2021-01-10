На слуху: Светличная призналась в романе с молодым актером 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@fanbonya

Экс-участница шоу "Дом-2", модель и ведущая Виктория Боня рассказала о трудном жизненном периоде, когда только переехала в Москву. О непростом прошлом она сообщила, отвечая на вопросы своих поклонников в ходе прямого эфира в микроблоге.

В нашем мире не принято испытывать близкие чувства к своим родственникам, однако любовь — непредсказуемая вещь. «Рамблер» расскажет о знаменитостях, которые вступили в брак с родственником.

От близких актрисы Анастасии Заворотнюк не так часто можно слышать новости о ее здоровье. Сейчас комментарий дала дочь актрисы, Анна Заворотнюк в сториз своего Instagram.

@zhanna_badoeva

Десятого января свой день рождения отмечает Алан Бадоев . Известному клипмейкеру исполнилось сорок лет. В числе тех, кто поздравил мужчину с прекрасной круглой датой, его бывшая жена, ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева. Она опубликовала наполненное восторгами экс-супругом обращение к нему на своей страничке в Instagram.

@svetlana__svetlichnaya

80-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная подтвердила роман с 37-летним актером Иваном Николаевым . Об этом сообщило издание "Экспресс-газета".

Так, Светличная отмечает, что с Иваном готова встретить старость и, несмотря на то, что годится ему в бабушки, чувствует с ним родство душ.