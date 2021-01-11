Поклонники пристыдили Наташу Королеву за видео с Тарзаном 

«В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Песню "Гори-гори!" написал мой талантливый друг Герман Титов, который очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Сережей непростого периода в жизни», — подписала публикацию певица.