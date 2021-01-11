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Стала известна причина смерти матери Алексея Панина 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Стала известна причина смерти матери Алексея Панина
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне стало известно о смерти мамы популярного артиста Алексея Панина Татьяны Власовой. Женщина скончалась еще пятого января, но ее близкие, в том числе, и звездный сын, предпочли не сообщать общественности о тяжелой утрате.
Факт смерти Татьяны Власовой журналистам подтвердила певица Лолита Милявская. Она дружна с Алексеем Паниным и знает о том, что происходит в его жизни. Вокалистка рассказала, что актер — прекрасный сын, который всегда заботился о своей маме, и сейчас очень тяжело переживает ее скоропостижный уход.
Как стало известно, Татьяна Власова, много лет проработавшая редактором в издании «Наука», в последнее время тяжело болела. Издание «Стархит» со ссылкой на инсайдеров утверждает, что причиной смерти матери известного артиста стал коронавирус.
По некоторым данным, Алексей Панин в эти дни занят улаживанием формальностей. Ему предстоит прилететь на прощание с мамой в Москву из Испании, где он живет в последние несколько месяцев.
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Звёзды , Татьяна Власова , Лолита Милявская , Алексей Панин , StarHit
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