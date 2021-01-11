Стала известна причина смерти матери Алексея Панина 

Накануне стало известно о смерти мамы популярного артиста Алексея Панина Татьяны Власовой . Женщина скончалась еще пятого января, но ее близкие, в том числе, и звездный сын, предпочли не сообщать общественности о тяжелой утрате.

Факт смерти Татьяны Власовой журналистам подтвердила певица Лолита Милявская . Она дружна с Алексеем Паниным и знает о том, что происходит в его жизни. Вокалистка рассказала, что актер — прекрасный сын, который всегда заботился о своей маме, и сейчас очень тяжело переживает ее скоропостижный уход.

Как стало известно, Татьяна Власова, много лет проработавшая редактором в издании «Наука», в последнее время тяжело болела. Издание «Стархит» со ссылкой на инсайдеров утверждает, что причиной смерти матери известного артиста стал коронавирус.

По некоторым данным, Алексей Панин в эти дни занят улаживанием формальностей. Ему предстоит прилететь на прощание с мамой в Москву из Испании, где он живет в последние несколько месяцев.