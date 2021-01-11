Звезда «Дома-2» оказалась в тюрьме из-за бойфренда

Звезда "Дома-2" Анастасия Дашко попала в тюрьму из-за капризов возлюбленного.

Не так давно в беседе с изданием "СтарХит" Дашко призналась, что могла избежать заключения, если бы экс-бойфренд с пониманием отнесся к ее первоначальной деятельности:

«Он был далеко не олигарх, да и дома бездельничать мне было сложно. И я решила найти себе работу. Первое время вела мероприятия. Свадьбы, корпоративы и т.д. Все получалось, и это приносило хороший доход. Но моему мужчине не нравилась моя работа, и с корпоративами пришлось покончить».

После этого Дашко попала в строительный бизнес. Анастасия быстро разобралась в тонкостях ремонта и вскоре стала настоящим профессионалом:

«Меня начали называть королевой заводов, обо мне ходили легенды, и я достигла больших высот в сфере продажи и покупок ЖБИ. Тогда еще ничего не предвещало…».

Однако дела шли не так, как хотелось бы, что вскоре привело Дашко к финансовым махинациям, аресту и суду. Публичность Анастасии придала большую огласку делу:

«Мой адвокат сказал мне, что обычно за такое преступление, которое совершила я, люди получают условный срок. Но из-за моей медийности я получила срок вполне реальный, хотя у меня до этого не было даже административных штрафов, был выплачен весь ущерб и сделано все, чтобы срок был условным».

За два года в колонии Анастасии удалось переосмыслить свою жизнь, она нашла любовь и отказалась от славы: