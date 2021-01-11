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Звезда «Дома-2» оказалась в тюрьме из-за капризов бойфренда 

Мира Маркина 4 часа назад
Звезда «Дома-2» оказалась в тюрьме из-за бойфренда
Фото: @dashko.anastasiya
Звезда "Дома-2" Анастасия Дашко попала в тюрьму из-за капризов возлюбленного.
Не так давно в беседе с изданием "СтарХит" Дашко призналась, что могла избежать заключения, если бы экс-бойфренд с пониманием отнесся к ее первоначальной деятельности:

«Он был далеко не олигарх, да и дома бездельничать мне было сложно. И я решила найти себе работу. Первое время вела мероприятия. Свадьбы, корпоративы и т.д. Все получалось, и это приносило хороший доход. Но моему мужчине не нравилась моя работа, и с корпоративами пришлось покончить».

После этого Дашко попала в строительный бизнес. Анастасия быстро разобралась в тонкостях ремонта и вскоре стала настоящим профессионалом:

«Меня начали называть королевой заводов, обо мне ходили легенды, и я достигла больших высот в сфере продажи и покупок ЖБИ. Тогда еще ничего не предвещало…».

Однако дела шли не так, как хотелось бы, что вскоре привело Дашко к финансовым махинациям, аресту и суду. Публичность Анастасии придала большую огласку делу:

«Мой адвокат сказал мне, что обычно за такое преступление, которое совершила я, люди получают условный срок. Но из-за моей медийности я получила срок вполне реальный, хотя у меня до этого не было даже административных штрафов, был выплачен весь ущерб и сделано все, чтобы срок был условным».

За два года в колонии Анастасии удалось переосмыслить свою жизнь, она нашла любовь и отказалась от славы:

«Как истинный мужчина, мой муж организовал мне бизнес. Он его начал, а уже я его развила. Я занимаюсь этим уже пять лет. Мне это нравится. Это та ниша, которая будет работать всегда: люди постоянно будут переезжать, отвозить и заказывать продукты питания. Я не зарабатываю каких-то колоссальных денег, но мне на все хватает: на семью, на детей».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что "Дом-2" закрыли из-за нерентабельности.
Видео дня. Что стало с забытыми звездами 90-х
Женский форум 3
Звёзды , Анастасия Дашко , StarHit
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