Звезда «Дома-2» оказалась в тюрьме из-за бойфренда

«Он был далеко не олигарх, да и дома бездельничать мне было сложно. И я решила найти себе работу. Первое время вела мероприятия. Свадьбы, корпоративы и т.д. Все получалось, и это приносило хороший доход. Но моему мужчине не нравилась моя работа, и с корпоративами пришлось покончить».
«Меня начали называть королевой заводов, обо мне ходили легенды, и я достигла больших высот в сфере продажи и покупок ЖБИ. Тогда еще ничего не предвещало…».
«Мой адвокат сказал мне, что обычно за такое преступление, которое совершила я, люди получают условный срок. Но из-за моей медийности я получила срок вполне реальный, хотя у меня до этого не было даже административных штрафов, был выплачен весь ущерб и сделано все, чтобы срок был условным».
«Как истинный мужчина, мой муж организовал мне бизнес. Он его начал, а уже я его развила. Я занимаюсь этим уже пять лет. Мне это нравится. Это та ниша, которая будет работать всегда: люди постоянно будут переезжать, отвозить и заказывать продукты питания. Я не зарабатываю каких-то колоссальных денег, но мне на все хватает: на семью, на детей».