Шепелев выставил на продажу долю сына в квартире Фриске 

Треть жилья принадлежит сыну певицы, и ведущий как законный представитель Платона имеет на это право.

Элитная недвижимость была когда-то голубой мечтой артистки, она долго на нее копила, а потом с любовью обставляла на свой вкус. Поэтому родители ушедшей в мир иной звезды (они являются владельцами остальной части квартиры) оставили ее себе и сохранили все так, как было при жизни артистки. Даже духи и пустышка ее ребенка в стаканчике стоят на полке так, будто Жанна их оставила только что.

Тем не менее, Дмитрий Шепелев решил распорядиться имуществом по-своему. Он уведомил о своем решении родителей бывшей возлюбленной, а они в свою очередь, по данным издания, уже направили иск в Хамовнический суд, где просят запретить отчуждение. Стоить доля в квартире Фриске может до 15 млн рублей.