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Шепелев выставил на продажу долю сына в квартире Фриске 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Шепелев выставил на продажу долю сына в квартире Фриске
Фото: Teleprogramma.pro
Дмитрий Шепелев выставил на продажу часть квартиры Жанны Фриске в центре Москвы, сообщает «СтарХит».
Треть жилья принадлежит сыну певицы, и ведущий как законный представитель Платона имеет на это право.
Элитная недвижимость была когда-то голубой мечтой артистки, она долго на нее копила, а потом с любовью обставляла на свой вкус. Поэтому родители ушедшей в мир иной звезды (они являются владельцами остальной части квартиры) оставили ее себе и сохранили все так, как было при жизни артистки. Даже духи и пустышка ее ребенка в стаканчике стоят на полке так, будто Жанна их оставила только что.
Тем не менее, Дмитрий Шепелев решил распорядиться имуществом по-своему. Он уведомил о своем решении родителей бывшей возлюбленной, а они в свою очередь, по данным издания, уже направили иск в Хамовнический суд, где просят запретить отчуждение. Стоить доля в квартире Фриске может до 15 млн рублей.
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Звёзды , Салат оливье , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , StarHit
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