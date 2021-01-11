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Причиной смерти матери Панина стала тяжелая болезнь 

Мира Маркина 3 часа назад
Причиной смерти матери Панина стала тяжелая болезнь
Фото: depositphotos.com
Мать Алексея Панина ушла из жизни после тяжелой болезни.
Накануне стало известно о кончине Татьяны Власовой. Женщина умерла пятого января, но ее близкие предпочитали не распространяться об этом.
Факт смерти матери Панина СМИ подтвердила Лолита Милявская. Она находится в дружеских отношениях с Алексеем и знает, что происходит в его жизни. По словам певицы, актер был прекрасным сыном для своей матери, всегда заботился о ней, а теперь тяжело переживает ее смерть.
Как выяснилось, в последнее время Татьяна тяжело болела. Как сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на инсайдеров, причиной смерти Власовой стал коронавирус.
По некоторым данным, сейчас Алексей занимается улаживанием формальностей. Панину придется прилететь на прощание с матерью в Москву из Испании, где он находился на протяжении последних месяцев.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Панин показал свой дом в Испании.
Видео дня. Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды , Татьяна Власова , Лолита Милявская , Алексей Панин , StarHit
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