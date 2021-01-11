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Все еще в реанимации: новые данные о состоянии здоровья госпитализированной Алисы Фрейндлих 

Teleprogramma.pro и ещё 1 6 часов назад
Новые данные о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих
Фото: «Экспресс-газета»
86-летняя Алиса Фрейндлих была доставлена в одну из клиник Санкт-Петербурга в канун Нового года с диагнозом «коронавирус», вместе с Алисой Бруновной были госпитализированы ее дочь и внучка, все три женщины заразились ковидом.
Сообщалось, что у известной актрисы обширное поражение легких. Врачи приняли решение перевести Алису Фрейндлих из обычного отделения клиники в реанимационное.
К этому дню состояние звезды театра и кино стабилизировалось, но специалисты пока не спешат отпускать свою пациентку из реанимации.
Как рассказали в больнице, Алиса Бруновна очень дисциплинированный человек, она ответственно выполняет все рекомендации врачей — принимает лекарства и делает дыхательную гимнастику. Периодически Алиса Бруновна все еще дышит при помощи специальной кислородной маски.

«Мы надеемся, что вскоре Фрейндлих будет переведена из реанимации», — цитирует специалистов клиники, где проходит лечение актриса, телеграм-канал «Комсомольской правды».

Напомним, Алиса Фрейндлих не хотела разглашать подробности своей госпитализации.
Но после того, как информация о болезни звезды стала достоянием общественности, ее подтвердила внучка актрисы Варвара. Смотрите также
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Звёзды , Алиса Фрейндлих , Комсомольская правда
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