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Канье Уэст уедет жить в Лондон после развода с Ким Кардашьян 

Lenta.ru 1 час назад
Канье Уэст будет проповедником в Лондоне после развода с Кардашьян
Фото: @kanyewest
Американский рэпер Канье Уэст рассматривает возможность переезда в Лондон ради проповеднической деятельности после развода с телезвездой и предпринимательницей Ким Кардашьян. Об этом источник сообщил таблоиду The Mirror.

«Канье рассказал приятелям, что видит свое будущее в Лондоне. Он намерен проводить воскресные службы в Европе, и считает, что столица Великобритании может стать для этого хорошей базой», — заявил собеседник газеты.

6 января стало известно, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода. По словам источника, инициатором выступила супруга хип-хоп-артиста.
В ноябре 2019 года Уэст принял участие в воскресной службе в Хьюстоне, штат Техас. Мероприятие побило рекорды по онлайн-просмотрам и было вписано в историю христианства.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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