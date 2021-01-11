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По словам представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА, состояние артистки стабилизировалось, однако она все еще находится в реанимации и периодически дышит с помощью кислородной маски.

"Она усиленно занимается ЛФК и очень старается", — рассказали в клинике.

Результаты компьютерной томографии показали уменьшение степени поражения легких у Фрейндлих.

Напомним, что актрису госпитализировали с коронавирусом в конце декабря.