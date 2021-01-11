Специалисты клиники в Санкт-Петербурге, где лечится от коронавируса актриса Алиса Фрейндлих, рассказали о ее состоянии. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА, состояние артистки стабилизировалось, однако она все еще находится в реанимации и периодически дышит с помощью кислородной маски.
"Она усиленно занимается ЛФК и очень старается", — рассказали в клинике.
Результаты компьютерной томографии показали уменьшение степени поражения легких у Фрейндлих.
Напомним, что актрису госпитализировали с коронавирусом в конце декабря.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Фрейндлих попала в реанимацию.